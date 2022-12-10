Судьба байков MotoGP после сезона: разборка на детали или смерть под прессом. Спасаются в музеях лишь единицы, гонщики выкупают за свои деньги

Суровая японская экономия.

После финала сезона 2022 года в MotoGP актуализировалась тема «куда уходят топовые байки после года соревнований»: ведь из главной мотогоночной серии уходит «Сузуки», и, как выяснилось, сохранять дополнительные экземпляры для истории японская команда не собирается!

«Несколько мотоциклов с минувшего сезона выставят в музее, а остальные… Уничтожат вместе с запчастями и комплектующими, – признался бывший шеф заводской команды Ливио Суппо. – Японские производители поступают так, чтобы не платить дополнительные налоги. Нет байков – нет налогов. По их подходу, раз байки равно они не будут использоваться в дальнейшем – лучше их уничтожить.

Так делают все японские производители в MotoGP. Думаю, и «Хонда» отправит мотоциклы 2022 года на утилизацию. Это для нас и для фанатов они – часть истории, но не для японцев. У них абсолютно другой менталитет. Когда переключились на новый проект, старую технику – под пресс и сэкономили деньги».

Это правда: на шокирующее уничтожение старых байков Валентино Росси жаловался еще в 2009-м!

«Почему мои мотоциклы отправляют под пресс в конце года вместо продажи частным командам, чтобы они подписывали еще двоих пилотов? Мы достигли такого высокого уровня технологического развития, что «Ямаха» не хочет показывать остальным устройство байков и предпочитает уничтожать их».

С тех пор ситуация немного улучшилась: по рассказу главного спонсора «Хонды» и Марка Маркеса Repsol, некоторые мотоциклы в конце сезона все-таки отправляются частным командам – но в виде отдельных запчастей.

Откуда такая же безжалостность? Из-за травмирующего опыта прошлого – когда ценные мотоциклы просто утекали на сторону.

«Самым заметным случаям был момент в 1968-м, когда «Хонда» уходила из Мото Гран-при и предложила ее чемпиону Майку Хэливуду тоже уйти, но со специальным контрактом по передаче их байков для выступлений в выбранных международных соревнованиях. В итоге все закончилось отправкой байков на свалку – по крайней мере, так думали в Японии до 1969-го, пока одна из моделей не всплыла на тренировке к Мото Гран-при Германии под управлением неизвестного частного райдера Герхардта Хойкеротта», – рассказала Repsol.

Потому культура уничтожения старой техники ради безопасности и экономии на налогах среди японских производителей существует еще с начала 80-х – и гонщикам приходится отдельно вести переговоры о включении в контракты пунктов о сохранении желаемых байков! Часто у них даже требуют полную стоимость мотоцикла при выкупе (или вычитают ее из гонорара) – как и сейчас у бывшего райдера «Сузуки» Алекса Ринса.

«Я попросил [свой победный байк с последнего Гран-при Валенсии 2022-го], но мне сразу сказали, что его нужно будет полностью оплатить, – признался испанец. – Если мне дадут возможность – обязательно куплю его».

И теперь судьбу байков стараются определить заранее: заключить жесткие сделки со спонсорами или музеями на выставление старых образцов, подписать жесткие контракты с частниками и клиентами для предоставления запчастей или открыть собственные организации для выставочных заездов. Именно так теперь и поступает «Хонда».

Европейские производители немного более свободные: «КТМ», например, в конце 2018-го первым открыла мир широких аукционов для использованной техники (как часто делают в мире «Формулы-1») – включая все (подержанное) оборудование и экипировку для гонок. Стартовая цена комплекта – 250 тысяч евро.

«Дукати» долгие годы следовал похожей стратегии, но предпочитал сам искать частных коллекционеров, продавая им ненужные детали непубличным порядком по внутренним договоренностям. «Очень многое зависит от арендных контрактов с независимыми командами, – признается итальянский производитель. – Некоторые байки сейчас переиспользуются в новых сезонах, некоторые отправляются коллекционерам, и один всегда поступает в Музей «Дукати».

Дополнительный вариант – байки для тестов и стендовые версии (правда, это не совсем «отставка»). Однако и их в конце «жизненного цикла» ждет неминуемое уничтожение.

Именно поэтому воссоединение Росси и его чемпионских мотоциклов на последнем заезде Вале в Валенсии в 2021-м было таким эмоциональным – ведь не факт, что половина могла бы дожить до дня завершения его карьеры:

Нынешний же кейс «Сузуки» не подходит сложившейся модели: японская компания уходит из MotoGP совершенно внезапно, не имеет партнеров и системы поддержки и закрывает сразу всю программу. Кажется, у них и нет особого желания тратиться на содержание мотоциклов до неясной даты аукционов или частных продаж, потому отправка под пресс до конца налогового периода – самый понятный способ сокращения расходов на обрезаемую ветвь бизнеса.

А в «Формуле-1» все, конечно, совершенно не так. Крупные и важные команды и производители тщательно собирают и сохраняют каждую машину с целым набором моторов, расходников и запчастей. Вот, например, гараж «Макларена»:

Команды поменьше и даже без громкого имени тоже сохраняют болиды или сразу продают их с аукциона – к примеру, подиумная «Торо Россо» Даниила Квята недавно ушла с молотка за полмиллиона евро без мотора!

Именно поэтому практически в любой момент времени к продаже или аукциону доступна хотя бы одна настоящая машина «Формулы-1» – конечно, не обязательно топовая или современная, но аутентичная. Их продают на официально подтвержденной площадке F1 Authentics, аукционные дома вроде Sotheby’s или площадки-агрегаторы вроде Retro Race Cars.

Там собирают предложения разных дилеров по самым разным оценкам – от 100 тысяч евро до нескольких миллионов в зависимости от комплектации и состояния.

Именно их работа показывает: в мире «Формулы-1» ничего не пропадает – и даже глубокие аутсайдеры-ноунеймы вроде «Евробрун» ER188 аж далекого 1988-го вполне сохраняются и торгуются за сотни тысяч.

Но это в самом деле больше европейская традиция: ведь большинство команд в «Ф-1» – из Европы, как и «КТМ» с «Дукати». Они же и доминируют в главной автогоночной серии: сейчас там только «Хаас» – формально не из Европы, да и у той три суббазы в Старом Свете (две в Италии и одна в Великобритании).

В MotoGP же долгое время рулили японцы: «Хонда», «Сузуки» и «Ямаха». Теперь «Сузуки» уходит, «Дукати» вышла в топ, а итальянская «Априлья» обзавелась заводской командой и вышла на битву за титул – и здесь Европа пока забирает лидерство. Может, теперь изменится и культура обращения с байками после финиша сезона?

Фото: Gettyimages.ru/Mirco Lazzari gp; globallookpress.com/Graham Holt