Официально худший пит-стоп «Ф-1»: 30 секунд без потерянной в гараже шины

Урок «Феррари» на все времена.

Думали, «Феррари» в 2022-м побила абсолютный рекорд по работе на пит-стопах в «Формуле-1»? Официальный ютуб-канал серии выложил запись с еще более мастерской работой бригады – «Худший пит-стоп в истории?»

Это обслуживание болида Эстебана Туэро командой «Минарди» на домашнем Гран-при пилота в Аргентине – последнем в истории страны.

Тогда из-за неразберихи с моментом заезда Туэро команда меняла левое переднее колесо 10 секунд, а правое переднее вообще потеряли в гараже и ждали 30 секунд – при полной растерянности и недоумении механиков:

Причем изначально колесо еще и принесли к другой части машины – и передавали через нос! И затем долго освобождали от грелки. Весь пит-стоп занял больше 40 секунд.

Между прочим, Туэро не был каким-то рента-драйвером с мощными спонсорами за спиной: он стал третьим в рейтинге самых молодых пилотов «Ф-1» на тот момент, и в первом же Гран-при квалифицировался 17-м – выше победителя Гран-при Оливье Паниса, Яна Магнуссена и на 0,6 секунды быстрее напарника Синдзи Накано с опытом в сезон и пары очковых финишей.

Тем не менее, в трех первых Гран-при сезона он так и не добрался до финиша, не набрал очков и не поднялся выше 8 позиции. В конце сезон он покинул «Ф-1» вместе с домашним Гран-при – с тех пор Аргентину два года представлял Гастон Массакане (в 2000-м и 2001-м), а после него страна больше не доходила до связей с главными гонками мира.

Зато вошла в историю худшим пит-стопом? Или вам запомнились даже более кошмарные варианты? Предлагайте в комментариях👇🏻