Новичку «Ред Булл» оперировали мозг перед сезоном из-за жесткой аварии. Он вернулся, взял 6 подиумов и привлек чемпионов «Ф-1»

В черепе осталась металлическая пластина.

Осенью 2022-го чемпион «Формулы-1» «Ред Булл» через шефа всех пилотов Гельмута Марко объявил о недовольстве юниорами из молодежной программы и анонсировал перестройку: часть парней явно уволят и проведут новый набор. Пока же временно место резервиста занял Даниэль Риккардо, а в «Альфа Таури» взяли 27-летнего бывшего члена систем «Макларена» и «Мерседеса» Ника де Вриса.

И первый новый рекрут уже есть – это Энцо Фиттипальди, 21-летний внук двукратного чемпиона «Ф-1» и «Индикара» Эмерсона Фиттипальди, бывший слушатель Академии «Феррари», чемпион итальянской «Ф-4» (самой конкурентной в мире) и вице-чемпион «Региональной Формулы» (бывшей европейской «Ф-3»).

Его карьера слегка забуксовала еще в ковидный 2020-й после перехода в главную «Ф-3»: там он за 1,5 сезона лишь раз попал на подиум и еще трижды финишировал в топ-5, попробовался в «Ф-2» и за 8 гонок лишь раз приехал в топ-10, а затем…

И с другого ракурса:

Да, заезд «Ф-2» в Джидде пошел совсем не по плану: раздробил пяточную кость, слег в больницу и пропустил финал сезона.

Однако самым опасным последствием аварии оказалось повреждение мозга – Энцо даже потребовалась операция!

«Многие не знают, но когда он улетел домой, у него случилось внутримозговое кровоизлияние, – признался его брат и резервист «Хааса» Пьетро Фиттиальди. – Оно было очень серьезным, так что пришлось делать операцию на мозге и все такое.

Впервые бразильская семья призналась в этом документальном сериале «Формулы-2» Chasing The Dream – его снимают о каждом сезоне для официального стриминга «Ф-1» F1 TV.

Посмотрите, с каким лицом младший Фиттипальди рассказывает об инциденте, лечении и восстановлении:

«Все, что я помню: еду на решетку, а затем прихожу в сознание в машине скорой помощи, – признался Энцо. – Врачей очень беспокоило внутреннее кровотечение, я терял много крови. Правая нога была разбита всмятку.

А еще у меня вскрылось сильное кровотечение в мозгу. Когда его просканировали, мой мозг, оказывается, уже сдвинулся на 8 мм по отношению к центральной оси. Его вдавило в одну сторону [черепа]! А ведь после аварии обычно думаешь, что худшее позади.

Когда вот так достаешь кусок кости – он обратно не вырастает. Потому у меня здесь металлическая пластика.

Когда мы подписывали контракт с «Хароуз», все еще не были уверены, что я буду готов. Но мы все равно подписали – менее чем через 2 месяца после операции на ноге».

И правда – посмотрите на Энцо буквально год назад после рокового перелета:

«Я много тренировался и вернулся намного сильнее, – резюмировал Фиттипальди-младший. – Когда я стоял на подиуме [в Имоле, 24 апреля – Энцо взял второе место], то думал: 2-3 месяца назад я бы не поверил, что такое возможно. Я думал, сезон уже потерян, но вернулся и постоянно сражался за топ-6-7 и претендовал на подиумы».

«Мы считали, что он не сможет вернуться к началу сезона, – признавался Пьетро. – Потом он поправился, но ситуация была на грани. Когда он вернулся, кость восстановилась не полностью, и в первых двух гонках у него возникали проблемы. Но затем он провел мегасезон: шесть подиумов, боролся за топ-3 в чемпионате».

У Энцо в самом деле вышел самый успешный сезон за последние 3 года. «Один из главных прорывов «Ф-2» – описал результат впечатленный вскрывшимися проблемами со здоровьем колумнист The Race Джош Суттил.

И перспективы у юного бразильца теперь действительно есть: до ноября 2022-го на его стороне играли талант, громкое имя, крепкий пул спонсоров (один из крупнейших национальных банков Banco Do Brasil, например) и общий многолетний голод страны по успехам в «Ф-1» (настолько, что ряд спонсоров даже выложил €7 млн за место резервиста «Астон Мартин» для чемпиона «Ф-2» Фелипе Друговича, а несколько крупнейших бизнесменов Бразилии встречались с шефом «Ф-1» Стефано Доменикали). Теперь у Энцо появилась еще и самая могучая молодежная программа за спиной, причем еще и явно недовольная старыми талантами в системе: Лиам Лоусон так и не дозрел до «Ф-1» за три года, прогресс чемпиона «Ф-3» Денниса Хаугера в «Ф-2» здорово притормозил (2 победы и 5 подиумов, но проигрыш бразильцу по очкам), в Айуму Ивасу, кажется так и не поверили до конца.

«В следующем сезоне Фиттипальди продолжит выступать в «Формуле-2». Если он хорошо себя проявит, то добьется успеха и в программе «Ред Булл».

У Бразилии довольно давно не было гонщиков, которые бы много выигрывали в «Формуле-1». Так что самое время прервать эту серию. Может быть, это сделает именно Фиттипальди», – резюмировал босс всех пилотов «Ред Булл» Гельмут Марко.

Фото: instagram.com/enzofitti; twitter.com/enzofitti; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency