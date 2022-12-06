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Обгон года в «Ф-1» по версии фанатов – рисковая атака Феттеля на последнем круге Гран-при США. С опасной траекторией и победным салютом рукой

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Превзошел в финале двойной обгон Хэмилтона.

«Формула-1» провела традиционное голосование в соцсетях на лучший обгон по версии фанатов – в финал вышли атака Феттеля на Магнуссена на последнем круге Гран-при США и двойной обгон Хэмилтона на Гран-при Великобритании.

Проголосовали больше 30 тысяч человек – и в равной борьбе 56,7% против 43,3% процента выиграл...

Вот этот обгон Феттеля – в битве за восьмое место:

Полностью последний круг – с бортовой камеры Себа:

Празднование Феттеля еще перед пересечением финишной черты уже легендарно:

«Этот обгон был одним из лучших, что я когда-либо видел. То есть не в конкретной гонке, а вообще, – описал момент чемпион 2009-го Дженсон Баттон после финиша. – Чтобы решиться на обгон в том месте, нужна смелость – чтобы на такой скорости вот так объехать машину соперника по внешнему радиусу. Если парень на внутренней траектории допустит даже минимальную ошибку и выдавит тебя с трассы, то ты отправишься в барьеры на очень высокой скорости.

Так что это был действительно впечатляющий маневр – вот почему Себ был рад так, будто только что выиграл гонку. Адреналин в такие моменты тебя просто переполняет».

«Конечно, я взбешен из-за поражения, но должен сказать, что это было одно из лучших сражений, в которых я когда-либо участвовал, – согласился и Магнуссен – Как пилотировал Себастьян – это что-то невероятное. Я чувствую себя счастливчиком – мне довелось побороться с таким пилотом. Это было здорово, такой урок – это настоящее сокровище.

Гоняясь вот так против Себастьяна, ты вообще не думаешь о том, что он вообще-то завершает карьеру. Великолепный пилотаж в его исполнении. А я, разумеется, сильно разозлился от того, что вот так проиграл позицию на последнем круге.

А ведь маневр Себа победил лучший момент года в «Формуле-1» по версии ФИА – именно двойной обгон Хэмилтона Международная автомобильная федерация номинировала от главной серии мира!

А вы за кого проголосовали бы?

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