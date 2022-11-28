Новая смена шефа в «Феррари» – ошибка? Техэксперты и пилоты «Ф-1» уверяют: команду перестраивали правильно

Но процесс не довели до конца.

29 ноября в «Феррари» объявили об очередной революции: шеф всего спортивного подразделения Маттиа Бинотто объявил о добровольной отставке в конце 2022-го, хотя его контракт действовал до конца 2023-го.

Причем заявление шефа из пресс-релиза – такое, словно именно его команда выиграла оба титула «Формулы-1», а Маттиа просто устал и решил уйти на пике.

«Я покидаю компанию, которую люблю, частью которой я был на протяжении 28 лет, со спокойствием, которое исходит из убеждения, что я сделал все возможное ради достижения поставленных целей.

Я покидаю сплоченную и развивающуюся команду. Сильную команду, которая, уверен, готова к достижению высочайших целей, и я желаю ей всего наилучшего. Хотел бы поблагодарить всех сотрудников команды, которые разделили со мной этот путь – трудный, но принесший большое удовлетворение».

На самом деле «Феррари» и Леклер уступили Ферстаппену и «Ред Булл» фору в 46 очков после трех первых Гран-при года и едва удержали вторые строчки в обоих зачетах, а провалы Скудерии вновь обновили сборники мемов и живой классики «Ф-1».

Тем не менее, формально «Феррари» и Бинотто выполнили критерии, выставленные шефом всего концерна Джоном Элканном в июле 2020-го в большом программном интервью для Gazzetta Dello Sport: он признал сезон 2021-го списанным, но в 2022-м ждал возвращение к победам и битвам за титул. И Скудерия выиграла 10 поулов и 4 Гран-при – казалось бы, цель выполнена. Оттуда и довольно сильное альтернативное мнение: нельзя было сейчас опять менять босса – уже четвертого за 10 лет.

Смена шефа – ошибка? Многие эксперты и гонщики настаивают именно на этом

«Я просто знаю, что Рим построили не за день – и по моему опыту это тоже верно, – высказался о возможной смене шефа Карлос Сайнс, когда слухи еще были слухами. – Нужно принимать во внимание, где мы еще недавно были. Если посмотреть на прогресс за последние два года – он огромный, команда работает отлично.

За закрытыми дверьми мы очень самокритичны. Наверное, публично мы защищаем каждого члена команды, ведь у нас эта известная культура без страха, которая, очевидно, нужна для общей защиты. Это правда, что мы допустили много ошибок в этом году, но мы хотим стать лучше как команда. Но это не приходит просто со сменой одного года на другой, нужно продолжать улучшаться. Думаю, во второй половине сезона мы стали чуточку лучше во всем, просто не смогли хорошо развить болид».

«Люди склонны забывать о том, насколько большой шаг вперед мы сделали в этом году по сравнению с предыдущим. И при этом нам нужно сделать еще один шаг вперед. И мы будем делать это вместе, оставаясь сплоченной командой», – высказался Леклер еще перед финальным Гран-при до подтверждений слухов – а ведь ему пресса приписывает конфликт с Бинотто вплоть до прекращения общения с июльского Гран-при Великобритании.

«Мне всегда с ним было интересно и просто общаться, – рассказал бывший гонщик «Ф-1», а сейчас эксперт Sky Sports F1 и глава Совета пилотов ФИА Карун Чандок. – Он пытался создать культуру без страха и обвинений внутри команды, но как часть этого, он не сделал несколько изменений, которые стоило бы сделать. Смена только шефа – не ответ, команде нужна широкая перестройка».

«Это поражение для «Феррари»: руководитель команды меняется в четвертый раз за девять лет. Девять лет и ноль титулов, – высказался самый осведомленный о делах и настроениях в Маранелло журналист Лео Туррини. – Это поражение для Джона Элканна. [Бинотто] был наследием Маркионне, окей. Но если ты лидер и принимаешь решение, то должен его отстаивать. Этот президент не может или не хочет.

Разумеется, это поражение для Бинотто. Он всю жизнь мечтал об этом кресле и получил его. Он хотел повторить успехи Жана Тодта и не преуспел – точнее, ему не дали достаточно времени. Тодт выиграл первый Кубок конструкторов через шесть с половиной лет. Бинотто не дали и четырех. Нынешний сезон с четырьмя победами и 12 поулами становится провальным. Кто-то сошел с ума, а многие не могут ничего сказать, потому что просто не понимают.

Но вина и на Маттиа. Дело моторов 2019 года заслуживало прозрачности, даже если не он породил эту неразбериху. У Маттиа мало друзей на базе. И он знал об этом, знал о тех, кто за спиной называет его Фараоном. Безумием было стартовать фразой «мы начнем новую эпоху». Тодт никогда не произносил таких громких слов, даже когда постоянно побеждал. И работа с Леклером была недальновидной: рассматривать его и Сайнса как равных гонщиков, когда выступления на трассе и турнирная таблица говорят о чем-то другом. Конечно, это поражение для Сайнса, который был продуктом Маттиа.

И конкретно для Леклера это поражение, как ни обидно такое говорить. Я фанат Карлетто, но раз его близкие контакты с Элканном не секрет, парень не должен был позволять своему окружению сыграть роль. Следовало понять, что козлом отпущения теперь станет он – раньше громоотводом являлся Бинотто.

Можно спросить: кто в таком случае выиграет от этого странного и неприятного дела? Боюсь, «Ред Булл».

«В принципе мы можем заключить, что Маттиа Бинотто сделал из «Феррари» команду, способную выигрывать каждую гонку. Бинотто был прекрасен как инженер – сначала как специалист по работе с двигателями, потом как технический директор», – подтвердил бывший спортивный директор «Феррари» Чезаре Фьорио.

«Теряя Бинотто, «Феррари» остается без, наверное, самого глубочайше погруженного в понимание корреляции разработки машины, мотора и параметров эффективности на треке босса среди соперников. Также он лучше всех напрямую понимает и трудности с компромиссами в разработке общего пакета для побед, – написал многолетний редактор Autosport Джонатан Нобл. – Уход Бинотто оставит «Феррари» без всех этих важнейших знаний в ключевой момент подготовки для следующего сезона – когда концепцию соединяют воедино. Битва 2023-го уже может быть проиграна.

Бинотто многое сделал для исправления жесткой атмосферы, царившей в предыдущий период. Неудивительно, что источники сообщают о сильном ухудшении настроений в Маранелло – осознание реальности события сильно ударило по базе. Не исключайте новых уходов в ближайшие недели

Может быть, ему выпало слишком много обязанностей: менеджмент, техническая сторона, политическая, коммерческая, работа с ФИА. И теперь кто бы ни унаследовал его роль – это будет глоток из отравленной чаши: в следующем году не потерпят оправданий за что-то меньшее, чем доминирующий год».

«Теперь «Феррари» обречена на внутренние изменения под нового шефа, – согласился и технический эксперт F1 TV и DAZN Espana Альберт Фабрега. – А в «Феррари» это всегда значит много внутренних слухов и нервов. Даже если перемены в итоге окажутся не такими уж драматичными. А ведь до объявления первые слухи циркулировали уже целый месяц!

В «Мерседесе» и «Ред Булл» такого нет – какие бы ошибки ни совершались. Сколько лет управляет Тото Вольфф или Кристиан Хорнер? Они – колонны, на которых выстраиваются процессы. Даже когда есть ошибки – нет слухов. В «Феррари» же и в предыдущие годы такие метания не помогали, и в будущем не помогут. На машину уже ничего не повлияет – все ключевые решения по 2023-му уже приняты и воплощены. Работы по ней пойдут прежней дорогой».

«Увольнения – подход, который «Феррари» часто применяла, если не считать эру Росса Брауна и Жана Тодта. В итоге команда скатывалась все ниже и ниже, функционировала в культуре страха, – многократно описывал один из самых авторитетных технических экспертов паддока Марк Хьюз. – Бинотто изменил ситуацию. Возможно, пока ему не удалось дополнить это работой над ошибками, принятием и устранением недостатков без создания атмосферы страха. Ему не нужна культура страха, и от нее весьма успешно избавились. Но ее еще не заменила культура, где конкретные проблемы принимаются всеми и просто перерабатываются или предаются забвению без беспокойства.

Бинотто смог сплотить людей и создать среду, в которой они не боялись ошибаться – в техническом отделе, а в гоночном отделе по-прежнему царил страх. Там явно есть фундаментальные проблемы с принятием решений, и они длятся годами. Вспомните, как Фернандо Алонсо фактически диктовал стратегию из машины. Точно так же поступал и Себастьян Феттель. И некоторые решения выглядят очень простыми – в них ошибиться можно не из-за плохого понимания ситуации на трассе, а из-за перегруза.

Метод исправления проблемы – стабильность на пару лет, защита людей, выявление и устранение источника ошибки, а не критика конкретного человека. Бинотто исправил творческие моменты, и это замечательно, но костяк «культуры «Феррари» никуда не делся. Именно поэтому его сделали крайним вместо помощи в исправлении ситуации. Часть проблемы заключается в том, что Бинотто был человеком «Феррари» – работал в команде с самого выпуска из университета.

Он совершил гораздо больше правильных действий, чем ошибочных. Но болельщиков «Феррари» разочаровывает, что какие-то вещи повторяются снова и снова, по одним и тем же причинам. Если соединить подход Бинотто с культурой, которую мы давно видим в топ-коллективах вроде «Мерседеса» и «Ред Булл» – я говорю об устранении недостатков – команда станет очень грозной. Для внедрения изменений Бинотто нужна была поддержка, но он раз за разом оставался один на один с прессой оправдываться за неудачи».

«С критикой всегда тяжело жить. И при этом еще нужно сохранять концентрацию команды на работе, – рассказывал сам Маттиа за неделю до увольнения. – Критика отвлекает коллектив, а удерживать команду в фокусе – всегда непросто. Было трудно, но я думаю, что в будущем это сделает меня сильнее.

Я расслаблен потому, что всегда действовал открыто и честно, конструктивно общался со своими боссами, председателем [компании «Феррари» Джоном Элканном] – не только по поводу краткосрочных планов, но и средне- и долгосрочных.

Посмотрите, как мы начали сезон – никто не мог себе представить, что «Феррари» окажется настолько быстрой. Это доказывает, что команда очень здорово прошла через трудные моменты сезонов-2020 и 2021. Мы остались едиными. Команда не только очень хорошо работает, но и показывает свои способности.

Знаю, что рассчитывать всегда нужно только на себя. Это самый важный урок сезона. Что можно было улучшить в 2022-м? Дело не в какой-то одной вещи – наши взлеты и падения исходили из разных областей. У «Ред Булл» был четкий путь развития – снижение массы болида. Соперники понимали, чем нужно заняться, чтобы выжать из машины скорость. У нас ситуация была более запутанной, так как мы пытались улучшить болид с точки зрения концепции и аэродинамики.

Оглядываясь назад, можно сказать, что мы недостаточно дорабатывали машину. Мы очень рано остановились. И команда не просто решила прекратить доработку – были причины, связанные с расходами.

Важно, что мы снова стали конкурентоспособными – такая цель перед нами и стояла. Для меня лучший результат состоит в том, что мы сражались за хорошие позиции в 22-й гонке. Это означает, что мы сильны не только на самом старте сезона с очень быстрой машиной. Никто такого не ожидал. Но мы продолжали бороться по ходу года и до самого конца. Случались взлеты и падения, в каких-то гонках мы выступали недостаточно хорошо. Но битва за высокие позиции в 22-й гонке важнее, чем второе и второе места [в личном и командном зачетах]».

А почему культура не помогла на треке?

Никто не отрицает правоту экспертов: безусловно, за методом Бинотто крылась хорошая и в теории рабочая идея. Вот только, кажется, мэтр инженерии то ли не разобрался в людях под собственным управлением (а это вряд ли – Маттиа отработал в Скудерии 28 лет), то ли не сумел донести им новую культуру, то ли внутрь команды транслировал совсем не то же самое, что рассказывал прессе.

Потому вышло нечто невообразимое: достаточно глянуть в наши тексты о «Феррари» за последний год, чтобы увидеть: итальянцы заваливали почти каждый Гран-при, причем вновь и вновь – с новым пиком абсурда и хаоса в решениях. Постоянные метания со стратегией, неуместные радисообщения гонщикам посреди обгонов, зазывание в боксы сразу после проезда поворота на пит-лейн, требование все-таки остаться на треке, когда машина уже на пути к гаражам, 11 шин на один болид… И это лишь краткое описание пары этапов. Пожалуй, в 2022-м просто нет другой команды с такой же стабильностью ошибок – причем Скудерия вместо прогресса шла все ниже и ниже. Руководство же бодро вещало об извлеченных уроках и ненужности радикальных изменений.

У Скудерии были сложные и спорные моменты и 2019-м, и в 2020-м, и в 2021-м – но все-таки практически любой Гран-при 2022-го точно удивил даже бывалых тифози. Бинотто трудно критиковать со спортивной точки зрения: можно построить слишком хрупкую машину или мотор, промазать с обновлениями или не угадать с тактикой – это вполне обычные ошибки для любой команды «Ф-1». Но все остальное прямо кричало о проваленной настройке внутренних коммуникаций – ведь хаос повторялся и повторялся под заявления «но был же и позитив, сконцентрируемся на нем». Для сравнения, это если бы «Мерседес» вместо честного пояснения «чертовщина какая-то с машиной вышла, сами не понимаем, разбираемся» гонку за гонкой говорил бы: «да все в порядке – смотрите, какая она пуленепробиваемая, техпроблем вообще нет!»

Потому со стороны выглядит, будто Бинотто строил культуру без обвинений, но получилась культура «да и черт с ним».

И уход обставлен как «по собственному желанию», вероятно, только для того, чтобы позволить самому Маттиа сохранить лицо, а команде – показать, что некоторые сдвиги культуры против прежней деспотии и страха все-таки сохранят.

Глобально эксперты действительно правы – демонтировать такие ценности было бы неверно. Их, скорее всего, и оставят. Но настраивать работу команды по ним уже будут без Бинотто.

Фото: globallookpress.com/Mandoga Media, HOCH ZWEI