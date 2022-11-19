Хэмилтон отомстил напарнику Ферстаппена за поражение в 2021-м: отбивался ровно так же, отнял ключевые секунды, а с ними – второе место чемпионата

Реванш!

Гран-при Абу-Даби 2021-го закончился скандалом и титулом Макса Ферстаппена во многом благодаря тому, что «Ред Булл» успел провести «бесплатный» пит-стоп за автомобилем безопасности и выдать нидерландцу свежие шины – а у «Мерседеса» шанса на ответ не было.

Такая ситуация сложилась из-за трудных обстоятельств: из-за большого количества обломков можно было ожидать остановки гонки для расчистки, а когда такой вариант отпал, времени уже не хватало для смены шин и сохранения лидерства. Причем, по расчетам «Мерседеса», речь шла о нехватке буквально 2-3 секунд.

Но их подарила Ферстаппену не удача, а второй пилот Серхио Перес – он почти два круга возил Льюиса на полумертвом «софте» как зверь колесо в колесо и подарил Максу минимум 7 секунд:

«Думаю, если бы не Серхио, я бы сейчас не отвечал на эти вопросы, ведь если бы не он, Льюис мог создать отрыв, который позволил бы ему провести пит-стоп во время автомобиля безопасности. Нет сомнений, Серхио невероятно пилотировал», – говорил тогда Макс.

И вот теперь, на Гран-при Абу-Даби 2022-го, Серхио Перес уже сам бьется за позицию в чемпионате на финальном этапе – ему к финишу нужно догнать и объехать Шарля Леклера, чтобы стать вице-чемпионом. И на пути у него появляется… Льюис Хэмилтон на старом полумертвом «харде»!

Полностью зеркальная ситуация – но теперь семикратный чемпион мира обороняется в похожей манере. И мстит.

Сработало: Перес задержался с прорывом минимум на 2 секунды. Хэмилтон потом сошел и из боксов наблюдал, как прошлогодний обидчик финишировал с отставанием от Леклера в 1,3 секунды – как раз потерянного в схватке с «Мерседесом» времени и не хватило для итогового рывка. По крайней мере, этот момент выделили шефы «Ред Булл».

«Мы посчитали, что лучше выбрать атакующую стратегию, чем рисковать «умереть» в конце гонки в беззащитном положении. Может быть, если бы Чеко удалось быстрее обогнать Хэмилтона, у нас бы получилось. Но это все но и если. Не пошла на пользу и потеря времени в борьбе с круговыми. Но было близко – если бы гонка продлилась еще хотя бы один круг, думаю, у Чеко бы получилось», – высказался руководитель команды Кристиан Хорнер.

«В конце борьба была очень плотной, но Перес допустил ошибку на ранней стадии заезда, слишком сильно атакуя, в результате чего перегрузил шины. Позже он попытался обогнать Хэмилтона, но тут же отдал позицию обратно. В результате он потерял 1,3 секунды. Если бы не этот инцидент – борьба могла выйти плотнее», – согласился и советник программы Гельмут Марко.

А сам Перес нашел и еще несколько других крайне болезненных моментов:

«Что есть, то есть. Иногда борьба может быть очень плотной, – высказался и Перес, найдя еще одну потерянную секунду – при обгоне на круг Пьера Гасли. – Да, я определенно потерял время в этом моменте. Секунду, а может и две. Сигнал синих флагов был совершенно очевидным, но Гасли активно боролся за позицию, так что отдать место в такой ситуации может быть довольно сложно.

В начале второго отрезка я оказался за Максом: у него стратегия с одной остановкой , у меня – с двумя. Из-за этого мне не удалось выжать максимум из своего комплекта шин, я не мог атаковать насколько следовало. Это, пожалуй, стоило пары секунд. Мы обсуждали переход на один пит-стоп с инженером, но износ покрышек оказался слишком сильным.

В любом случае я рад, что сейчас могу просто отправиться домой, а не обсуждать все это. Иногда такое случается, ничего не поделаешь».

Тем не менее, именно оборона Хэмилтона – действительно самый очевидный и наблюдаемый момент. А еще – самый осознанный со стороны соперника: если в остальных случаях Пересу могло не повезти, то Льюис явно отбивался намеренно. И его реванш состоялся!

Фото: REUTERS/Leonhard Foeger