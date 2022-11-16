Вся разница между обгонными стилями Хэмилтона и Ферстаппена: когда Льюис предпочитает отступить, Макс согласен на таран

Главные враги сезона 2021 года Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен вновь сошлись колесо в колесо – теперь на Гран-при Сан-Паулу. Итог: столкновение и 5-секундный штраф виновнику.

Им назвали Ферстаппена, но не похоже, что Макс согласен – предпочел возложить ответственность на Хэмилтона: «Посчитал, что мы нормально в этом месте поборемся бок о бок. Но ты чувствуешь, когда другой гонщик собирается оставить место. И у него такого намерения не было.

Если честно, 5-секундный штраф удивил. И тут я подразумеваю, что даже не расстроился. Но если вы спросите у меня, поступлю ли я еще раз так же – абсолютно.

У меня не было намерения сталкиваться, но когда ты в борьбе чувствуешь, что тебе просто не оставляют места – да, тут контакта не избежать. Если бы он просто немного сместился, то все равно остался бы впереди. Жаль. Мне хочется гоняться, участвовать в хорошем сражении, но когда другой не хочет работать с тобой…»

Но вообще вина за столкновение действительно лежит на двукратном чемпионе. По самым последним обновлениям гайдланов по пилотам за 2022-й Льюис действительно имел право не оставлять сопернику больше места на внутренней, раз тот не поравнялся с ним точь-в-точь.

К тому же, Макс не очень-то и пытался избежать контакта, в отличии от Льюиса. И это вскрыло всю разницу в их обгонных стилях: пока Макс идет напролом, напарник Хэмилтона показывает, как поступает чуть более осторожный и стратегически мыслящий пилот:

Ведь не забывайте: именно Джордж в итоге выиграл ту гонку!

Семикратный чемпион тоже подходит к битвам колесо в колесо с большей осторожностью. На прошлогоднем Гран-при Сан-Паулу он тоже сражался с Максом за победу в том повороте – и как раз на работе в том секторе и выстроил решающий маневр:

«В первый раз, когда я попытался обогнать его, Макс перетормозил и вошел в поворот супер-супер глубоко. Я бы смог попасть в поворот, если бы не вылетел он. Когда я вернулся на трассу, то собрался с мыслями и решил, что не могу позволить ему проделать это вновь.

Когда я в следующий раз оказался позади него, то попытался обдурить его, заставив думать, что буду обгонять по внутренней траектории. Так что ему пришлось защищаться и проехать вплотную к границам трассы в первом повороте, а я смог пройти шире и расположить свою машину более выгодно. Так что когда я вышел на прямую, то смог обогнать его».

Не отличались разве что комментарии после гонки – недовольство было взаимным. Льюис бросил колкое: «Вы знаете, как бывает с Максом».

А Ферстаппен пожаловался на излишнюю упертость соперника: «Честно говоря, я обошел по внешней и сразу понял, что он не собирается оставлять мне места. Я просто принял это: ну хорошо, если ты не оставишь мне места – мы просто столкнемся?

Это стоило ему победы в гонке, а мне дали всего пять секунд. Для меня это не имело никакого значения, потому что мы и так были слишком медленными. Я думал, что мы могли бы неплохо ехать вместе, но тут явно не было такого намерения».

А чей подход ближе вам?

Фото: globallookpress.com/HOCH ZWEI