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Что случилось в бразильском спринте «Ф-1»: «Мерседес» выиграл, Ферстаппена утопила уникальная стратегия, «Феррари» – на подиуме

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Огонь!

Спринт на Гран-при Сан-Паулу выдался могучим: вместо ожидаемого доминирования Макса Ферстаппена вышел внезапный рывок «Мерседеса» двумя машинами, относительный успех «Феррари» и даже подкрепление истории от «Хааса» – они все-таки официально пролидировали еще круг вдобавок к достижению Мика Шумахера на Гран-при Японии.

  • Магнуссен сохранил первое место, а Ферстаппен из-за «медиума» едва не упустил второе! Вот он, исторический старт для «Хааса»:

  • Только Макс выбрал более жесткий состав из лидирующей группы – и это помогло Кевину оформить-таки легендарное достижение.
  • Сайнс обогнал Норриса в битве за четвертое место, Хэмилтон и Перес обогнали Алонсо на втором круге. Через полкруга Льюис опередил и Окона – взошел на 6-е.
  • На третьем круге Ферстаппен все-таки обогнал Магнуссена и забрал первое место. Однако круг первым он все-таки проехал.
  • На 4-м круге и Расселл, и Сайнс объехали Кевина. А Алонсо сломал антикрыло о напарника.
  • Хэмилтон поднялся на 5-е на 5-м круге. На 6-м круге и он объехал Магнуссена.
  • На 9-м круге Перес тоже обогнал Магнуссена. А параллельно Стролл выпихнул атаковавшего Феттеля за пределы трека – Себ прокатился по траве! 10 секунд штрафа Лансу.

  • На 10-м круге Себ все равно обогнал напарника.
  • На 12-м круге Расселл атаковал Ферстаппена – но Макс непостижимым образом удержался впереди!

  • На 13-м круге Албон сошел и вызвал желтые флаги. Все немного сбросили на круг.
  • На 15-м круге Расселл обогнал Ферстаппена и вышел в лидеры!

  • Леклер тем временем пробился мимо Магнуссена на 6-е место.
  • На 18-м круге Макса догнали и Сайнс и с Хэмилтоном. Ставка на «медиум» не сработала.
  • На 19-м круге Сайнс обогнал Ферстаппена – тот отбивался до поврежденного антикрыла. И тут же Макса атаковал и Льюис.

  • На 20-м круге Хэмилтон все-таки обогнал Ферстаппена.
  • Сайнс на 21-м пожаловался, что «у него заканчиваются шины».
  • Магнуссен свалился на 8-е – его обогнал и Норрис.

И Джордж Расселл все-таки победил! Он стартует в воскресенье первым, а вторым будет Хэмилтон – ведь у Сайнса штраф за мотор в 5 позиций.

Зато спринт вышел огненным – Магнуссена жаль, но ведь никто же всерьез и не ждал, что он удержится в топ-5, верно? C lдругой стороны, очки-то он набрал: в спринте их назначают для топ-8. + 1 балл для Кевина!

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