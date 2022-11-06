😳Гонщик «Ф-1» может проехать родной автодром с закрытыми глазами – только по звуку мотора

Мастер-класс.

За годы выступлений в «Формуле-1» гонщики часами тренируются на симуляторах, отсматривают террабайты бортовых записей и в мельчайших подробностях изучают каждый метр трасс, принимающих Гран-при. Раньше существовала даже технику визуализации – когда пилот представлял круг по трассе у себя в голове со всеми поворотами руля и переключениями. Цель заключалась в доведении всех действий до автоматизма – чтобы можно было проехать круг с закрытыми глазами. И особенное внимание всегда все уделяли домашним этапам.

И перед Гран-при Мехико Серхио Пересу как местному герою вручили руль, на фоне запустили запись с бортовой камеры мексиканца – и предложили показать, как он справится. Звук оборотов мотора помогал гонщику ориентироваться в поворотах автодрома имени братьев Родригес даже с закрытыми глазами: намекал на места переключения передач, а следовательно, и на повороты и прямые.

Но Чеко буквально прожил круг по родному кругу – даже имитировал работу с педалями.

Кажется, пару раз почувствовал воображаемые перегрузки и вибрацию на поребриках.

И практически ни разу не ошибся – только, кажется, на последнем секторе проехал виртуальный круг чуть быстрее реального. Вряд ли кто-то осмелится повторить трюк с проездом вслепую в обозримом будущем, но и такое выглядит весьма впечатляюще, не так ли?