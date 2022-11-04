Леклер похвастал носками «Феррари» для ледяной ванны на жарком Гран-при. В комментах – взрыв, но вообще-то так спасаются от шоковых реакций

Чтобы ледяная вода не переохладила ноги.

«Формула-1» переживает эпоху небывалой открытости: теперь команды снимают рутину и забавные моменты с каждого Гран-при и выкладывают видео «из-за кулис» на ютуб-каналах, Например, «Феррари» стрельнула новым эпизодом SF Full Access о жарком Гран-при Мексики глазами работника итальянской команды – и оттуда тут же нарезали моменты с восстановительными сессиями Шарля Леклера.

«Даже носки – «Феррари» – похвастал Шарль, охлаждаясь в ванной после гонки. Но то же самое он делал и до, и после каждого заезда – ведь в Мексике в дни Гран-при жарило до +30 градусов по Цельсию.

Момент отрезали на реддит и вызвали сбор шутников: 7 тысяч апвоутов, 300 саркатисческих комментариев.

Однако это не совсем каприз Леклера – вероятнее настоятельная рекомендация физиотерапевта. Ведь ноги – наименее защищенная часть погружаемого в холодную воду тела, и существует опасность неприятной реакции.

«Резкий перепад температур может вызвать спазм сосудов», – отмечает врач-кардиолог Татьяна Чернушенко.

С учетом сильной жары вокруг психика даже может немного взбунтоваться – начнется что-то вроде панической атаки.

Хороший пример шока от холодной воды – в видео о походе блогера Тома Скотта в затопленные пещеры: стоило ему набрать немного в сапоги, как мозг «буквально отключился», и парню пришлось пять минут сидеть на месте и приходить в себя.

А «Формула-1» – невероятно зависимый от психического состояния пилота вид спорта. Достаточно небольшой тени неуверенности или секундной потери концентрации, чтобы потерять контроль над болидом и улететь в стену – или в лучшем случае просто убить ключевой гоночный отрезок неловким торможением и повреждением комплекта шин.

Вот команды и выстраивают рутину так, чтобы пилотам выпадало можно меньше отвлекающих факторов во время уик-энда: тщательно спланированные медиасессии, постоянно следящие за вопросами пресс-атташе, тренера, таскающие все личные вещи гонщиков вплоть до шлемов и бутылок с водой… Все заточено под сохранение их внутреннего равновесия, и было бы глупо испортить заезд только из-за неожиданной реакции на воду в холодной ванне. Потому, должно быть, врач Леклера и посоветовал ему надевать носки – просто чтобы не рисковать.

Но носки «Феррари», конечно же.