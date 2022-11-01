Британское ТВ довело Ферстаппена и «Ред Булл» до бойкота канала. А напарник Макса одним жестом прервал свист фанов на вью Хэмилтона

Достойный ответ.

Когда в 2021-м разгорелась борьба Хэмилтона и Ферстаппена, в паддоке вспомнили о проблеме предвзятости британской прессы. Лучше всего о ней высказался двукратный чемпион «Ф-1» Фернандо Алонсо – после сезона-2007 (испанец провел его в «Макларене» и с Льюисом в качестве напарника) для него это больная тема.

«У меня всегда складывается впечатление, что, когда борьба за титул обостряется... Этот вид спорта – британская среда. Почти все команды британские (семь из них базируются в королевстве, у остальных есть как минимум вспомогательные подразделения или офисы, штаб-квартира всей серии – в Лондоне – Sports.ru). Большинство из вас, ребята, журналисты или представители СМИ и съемочные группы, все приехали из Великобритании. Понятно, что у вас есть симпатия к парню из вашей страны, который может быть конкурентоспособным и продолжает побеждать», – заявлял Алонсо.

Последний Гран-при США лишь подтвердил слова Фернандо. В Техасе под слухи о превышении «Ред Булл» потолка расходов в 2021-м победил Макс Ферстаппен: из-за заминки на пит-стопе он отстал от Хэмилтона, но спокойно нивелировал разницу и объехал британца. А после гонки репортер Sky Sports F1 Тед Кравиц высказался так:

«Какой же сценарий [для фильма]. Восьмикратного чемпиона – (в сторону) чуть не сказал восьмикратного… Семикратного чемпиона «Формулы-1» обкрадывают (Кравиц намекает на скандальный финал сезона-2021 в Абу-Даби – Sports.ru), он возвращается, его машина на следующий сезон – мусор. Ну, не мусор, но в контексте сценария для фильма – отстой. Он не выигрывает ни одной гонки в этом году, наконец сражается с тем парнем, выигравшим гонку, в которой его [семикратного чемпиона] обокрали, и в итоге финиширует выше. Какая могла бы выйти история!»

«Но сценарий Гран-при США сложился иначе: парень, который победил его в 2021-м после того, как семикратного чемпиона обокрали, смог совершить обгон благодаря более быстрой машине. Он смог обогнать Хэмилтона из-за работы конструкторов и инженеров. На самом деле, благодаря как раз этому парню», – сказал Тед, указывая на главу конструкторского бюро «Ред Булл» Эдриана Ньюи.

После комментария Кравица у Макса кончилось терпение – и он отказался общаться со всеми каналами Sky в рамках Гран-при Мехико. И британскими, и немецкими, и итальянскими – всеми.

«Решение никак не связано с этим уик-эндом, – сказал двукратный чемпион. – Но в нынешнем сезоне было постоянное неуважение, особенно со стороны одного конкретного человека. В какой-то момент я решил, что хватит, я это не принимаю.

Нельзя жить прошлым. Надо двигаться вперед. В данный момент социальные сети очень токсичны, и такая работа телевидения делает ситуацию только хуже. Если продолжаешь относиться ко мне с неуважением, я в какой-то момент перестану это терпеть. Поэтому я принял решение прекратить общение».

Команда поддержала Ферстаппена – в течение всего мексиканского этапа «Ред Булл» игнорировал канал.

«Мы разочарованы рядом уничижительных высказываний на Sky, – заявил шеф «быков» Кристиан Хорнер. – Должен существовать баланс – иногда качество комментариев превосходное, однако порой есть перебор с выискиванием сенсаций. Мы действуем как команда и поддерживаем друг друга.

[Отказом от интервью] мы хотели выразить свое недовольство некоторыми небеспристрастными высказываниями или определенными обвинениями, которые порой звучат. Обвинение в том, что титулы украли, на наш взгляд, не является беспристрастным замечанием. Нам не кажется, что это в какой-либо мере справедливая или уравновешенная подача».

В Мексике – в ответ на слова Кравица – «Ред Булл» всей командой проявили уважение к Хэмилтону. К примеру, на финише механики «быков» поаплодировали второму месту №44:

А когда во время послегоночного интервью Льюиса начали освистывать мексиканские фанаты, пилот «Ред Булл» Серхио Перес пальцем приказал им прекратить:

Вообще долго обижаться на британское ТВ «быки», видимо, и не собирались: Хорнер уже подтвердил, что в Бразилии команда прекратит бойкот Sky.

Но проблема вряд ли исчезнет за пару дней: «Формула-1» берет картинку Sky и комментаторов британского Sky Sports F1 для международного вещания на F1TV, звуковое сопровождение Sky Sports F1 – основное для сериала на Netflix о чемпионате Drive To Survive, да и сам Кравиц регулярно участвует в шоу F1TV вроде Weekend Debrief, Tech Talk и Pre/PostRace Show. Тем не менее, в 2020-м и 2021-м случались периоды, когда Тед пропадал из эфира на на несколько месяцев подряд – интересно, будет ли реакция теперь?

Фото: globallookpress.com/IMAGO/HOCH ZWEI; formula1.com