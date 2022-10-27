Обычная подготовка Квята к новой гонке: яичница с бутербродами под обучающий заезд на завтрак, жизнь по-итальянски, гитара перед сном

«Как будто брачное видео».

Самый успешный пилот России в «Формуле-1» Даниил Квят сейчас осваивает главные гонки США – два высших дивизиона NASCAR Sprint Cup и Xfinity. И на одном из этапов он даже включил режим «хард»: провел гоночный уик-энд сразу в двух сериях сразу на двух разных машинах – фактически две гонки подряд!

В итоге в дебютном заезде класса Xfinity Даниил финишировал 15-м, а в гонке главной категории сошел из-за проблем с мотором.

А подготовку к безумному уик-энду он, оказывается, снимал в виде документалки – и теперь выкладывает на ютуб:

Что же мы оттуда узнали?

Даниил дома (не с командой) общается на итальянском.

Завтрак – прошлогодняя гонка с яичницей и бутербродами. Все приготовлено своими руками, а видеоряд – «чтобы знать, где они поворачивают, как заезжают и выезжают из боксов, что происходит при срезке шиканы».

Тренировки в команде класса Xfinity – Sam Hunt Racing: у Даниила обнаруживаются проблемы с влезанием и вылезанием из машины из-за роста.

Проблемы возникли и с педалями: «Педаль тормоза – ну еще пойдет. Педаль газа… Я уже касаюсь пола. Вы посмотрите, где будут мои колени!» – «Ну, мы не так много можем уже поменять сейчас».

«В день гонки предпочитаю легкую и здоровую еду с небольшим количеством жиров. Курица и паста подойдут. Но не лейте сверху оливкового масла или соуса! Лучше подливу из вареной брокколи и что-то вроде такого».

Даниил сам покупает себе всю еду.

А живет в США вот в таком доме:

И наигрывает на гитаре вечерами перед сном.

Резюме за самоприготовленным ужином: «Такое видео, словно брачное. Лучше не публиковать, а то все захотят за меня замуж!»

Просто рутина гонщика в NASCAR – просто сравните с гламуром Гран-при «Ф-1». Совсем другой мир.