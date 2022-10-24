Взлет в аварии, пять обгонов на подбитой машине, грустный отдых без сил на шине – великая гонка Алонсо. А судьи в итоге отобрали все очки

Финиш в топ-7 обратился в пыль.

Самым ярким моментом Гран-при США в 2022-м точно станет вот этот: синяя «Альпин» Фернандо Алонсо чуть не отправляется прямым рейсом на следующий этап в Мексику после грубой обороны Ланса Стролла.

Только посмотрите: прямая, скорость под 300 км/ч – а пилот «Астон Мартин» решил вильнуть рулем в схватке за седьмое место.

За это Ланс получил всего 3 позиции штрафа на стартовой решетке следующей гонки – и вообще не считает себя виноватым:

«Конечно, я поздно сдвинулся, но была большая разница в скорости. Я более или менее понимал, где он находится, но нельзя сказать, что я в него ударил. Его переднее крыло врезалось в заднюю часть моей машины.

Я оставил ему много места слева на трассе, не выдавливал его в стену, ничего такого. Он мог бы сместиться раньше и взять левее. Не было необходимости настолько сильно со мной сближаться».

Алонсо внезапно не стал спорить с будущим напарником!

«Честно – после пересмотра повтора мне кажется, это гоночный инцидент. Мы одновременно сместились влево, это и привело к столкновению. Просто не повезло.

На слушаниях у судей больше спорили спортивные директора наших команд. Мы с Лансом одинаково смотрим на инцидент. Конечно, он поздновато сместился, но на скорости 300 км/ч за одну десятую секунды проезжаешь 200 метров. Только при покадровом пересмотре записи видно, что он сместился чуть позже. Вот почему после просмотра повтора я думаю, что никак иначе и случиться не могло».

Ланс сошел, а Фернандо дотянул до боксов, получил новое антикрыло, выдохнул – и попробовал снова, уже с 16-й позиции. Изначально №14 свалился даже на 17-ю, но внеплановый пит-стоп Чжоу помог ему подняться на одну вверх рестарта

На 26-м круге гонка возобновилась – и у Алонсо оставалось 30 кругов. Он и рванул – последовательно обогнал Николаса Латифи, Алекса Албона, Даниэля Риккардо и напарника Эстебана Окона. Остальные позиции доставались испанцу из-за пит-стопов и сходов соперников.

Однако просто посмотрите на состояние его «Альпин» – болид Фернандо буквально чуть не разваливался на части на ходу!

Это самое злополучное зеркало все-таки оторвалось, когда Алонсо догнал и опередил Кевина Магнуссена в битве за шестое место на 49-м круге.

Да, на такой машине испанец за 23 круга прорубился выше, чем ехал до аварии! Загадка «Альпин» бесконечные отказы мотора и коробки передач, но выживаемость после встречи со стеной – невероятно!

И внешне она даже почти в порядке – ну, подумаешь, нет зеркала:

Правда, на финальных километрах Ландо Норрис воспользовался более свежими шинами и все-таки опередил испанца – все-таки «хард» возрастом 34 круга не выдержал против такого же комплекта с 22 кругами. Для сравнения: до гонки производитель предполагал, что лучший отрезок для этого состава – 23 круга. И даже на таких шинах на финальном отрезке Фернандо выжимал лучшие личные сектора!

Потому неудивительна послефинишная изможденность Алонсо: он просто сел на шину без сил.

«Да просто джетлаг после полета» – шутили реддиторы в ветке о кадре.

«Машина подлетела в воздух, и приземление было очень жестким, но машина у нас очень крепкая: обычно инциденты с «Альпин» плохо заканчиваются для соперников, – рассказал сразу после финиша Алонсо. – А мы лишь поменяли носовой обтекатель и шины и поехали дальше. Я поражен: машина смогла проехать больше тридцати кругов, и мы все равно заняли 7-е место после того!

Когда я был в воздухе, испытывал небольшой страх: можно ведь врезаться во внешние ограждения. В «Индикаре» такое часто случается, может быть опасно. Когда я приземлился, то думал: «Окей, я еду, но машине точно конец». Когда заезжал в боксы, думал, что схожу. Когда мне просто меняли шины с антикрылом и выпустили, я подумал «так, хотя бы протестируемся». Но меня не позвали назад ни на следующем круге, ни в дальнейшем. Хотя я уверен, что видел повреждения в днище. Беспокоился о подвеске, но она как раз работала все более и более нормально с каждым кругом.

Но плохие новости заключались в предстоявшем боевом отрезке в 32 круга на одном комплекте. Не думал, что получится. Вообще не думал, влияют ли повреждения на поведение машины – постоянно занимался новыми задачами и вопросами.

Последние 20 кругов я думал про этот инцидент и просто хотел финишировать. В моем теле все еще циркулирует страх. Это лучшая гонка года. И очень трудная физически. Последние несколько кругов я атаковал как мог. Вообще вышло 56 квалификационных кругов.

Как я себя чувствую? Пять минут назад – нормально, но сейчас появились болезненные ощущения. С утра будет понятно, есть ли последствия».

Однако с утра испанца ждали другие последствия – штраф в 30 секунд за то самое разболтанное и сорванное зеркало из-за протеста «Хааса». И американскую команду можно понять: она потеряла уже три гонки из-за требований от технических делегатов завести машину на внеплановый пит-стоп для ремонта пустячных повреждений передних антикрыльев. Авторитетные технические эксперты вроде бывшего гонщика «Рено» Джолиона Палмера (разбирающего сейчас инциденты для F1 TV) признавали: условный «Мерседес» Хэмилтона не стали бы трогать из-за таких вещей. В конце концов «Хаасу» просто надоело – они подождали подходящего случая и устроили публичную акцию в стиле «а какого черта?»: подали протест на Алонсо и сломанное антикрыло Переса. «Ред Булл» отбился оправданиями «когда обломок отвалился, опасность пропала», а вот Фернандо пострадал.

Ему выписали 10 секунд «стоп-энд-гоу» (заезд в боксы и пауза в 10 секунд) за небезопасную машину – они и превратились в 30 секунд по правилу конвертации пост-финишиных наказаний.

Но «Альпин» подала уже свой протест, поскольку выяснилось несколько феноменальных деталей:

«Хаас» не уложился в дедлайн по протестам на 24 минуты.

гоночная дирекция в принципе не сигнализировала команде об обязательстве ее чинить.

«Альпин» Алонсо прошел послегоночную проверку и признан легальным ровно тем же техническим делегатом ФИА Джо Бауэром, который час затем на слушаниях признал машину «слишком опасной» – и, следовательно, неразрешенной к участию (иначе формальных оснований для штрафа и не появилось бы).

То есть цепочка выглядела так: ФИА игнорирует болтающееся зеркало 25 кругов –> ФИА игнорирует машину без зеркала последние пять кругов–> Она проходит все технические проверки (как минимум взвешивание, 3D-сканирование и забор образцов топлива и масла, не считая выборочной разборки до последнего винтика), отсутствие зеркала все еще игнорируют –> «Хаас» подает протест на зеркало со срывом сроков –> про зеркало вспоминают!

Если необходимость контролировать такие вещи полностью переложена на команду, и потому ей не сигнализировали во время гонки, то как машина потом прошла инспекцию? А если до момента протеста сомнений в безопасности не было, откуда они взялись потом и почему ретроспективно наказали именно гонщика?

Фактически гоночный регулятор попал в те же ножницы, что и в финансовом скандале с перерасходом «Ред Булл»: однократная ошибка и серая зона привели к ситуации, в которой, с одной стороны, нельзя игнорировать правила (в данном случае – безопасности), а с другой – их же нельзя применить из-за собственных ошибок тех же технических делегатов. Однако ФИА практически никогда ошибок не признает, а мы на это смотрим.

Только героя Алонсо жалко. Он-то свои очки честно выгрыз.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/DPPI ; twitter.com