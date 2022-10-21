Гонщик «Ф-1» въехал к гаражам на коне (с VIP-пропуском) и под ковбойские песни. Исторический старт Гран-при США

Техасский вайб.

Гран-при США в Остине – столице штата Техас – просто пропитан ковбойским духом. Глубже всех местный колорит прочувствовал Даниэль Риккардо – главный фанат юга Америки в паддоке.

Дэн заявился в паддок верхом на коне под кантри – на гитаре наигрывал и напевал ковбойские песни один из друзей пилота «Макларена».

Образ тоже подобрал что нужно: куртка, будто бы сшитая из флага США, шляпа и ковбойские сапоги со шпорами.

Даже бороду побрил в соответствующем стиле.

И еще одна маленькая деталь – зубочистка в зубах для полного погружения в образ.

То чувство, когда даже у коня есть VIP-проход в паддок «Ф-1». знакомьтесь, гость Даниэля Риккардо Лошадка Макконь (Horsey McHorse).

На самом деле животное звали Блу, но на момент оформления документов команда еще не знала ее имени:

Журналист: Даниэль, я очень разочарован, ты не прискакал на интервью на коне. Так где лошадь? Риккардо: Блу нужно было пойти подкрепиться... Я сказал Блу и все такие «Это ведь не его имя, его зовут Лошадка Макконь». В то время, когда мы делали доступ, мы еще не знали имени Блу, так что использовали Лошадка Макконь. Но это все равно круто, это прозвище Блу. И да, это было довольно весело. Имею в виду, что было глупо и надоедливо, но весело. Мы в Техасе!

Но Дэн признался – было стыдно: «Мы думали, это сделает паддок атмосфернее. Так что было круто. Реально насладился этим. Признаю, поначалу был немного смущен, но потом решил: «Знаете что, давайте повеселимся!»

А представьте теперь лица пиарщиц «Макларена», оформлявших пропуск!

У Риккардо определенно получилось оставить окружающих под впечатлением, Пьер Гасли даже не сразу поверил своим глазам: «Он ведь приехал верхом на лошади сегодня утром? Поначалу, когда я только увидел его, то решил, что это фотошоп! Я никогда не видел лошадь в паддоке «Ф-1» – это то, что может случиться только в Америке. И, должен сказать, мне понравилось».

Пьер настолько вдохновился, что и сам переобулся в ковбойские сапоги.

Другие гонщики не упустили возможности подшутить над Риком. Шарль Леклер обвинил пилота «Макларена» в краже: «Дэниэль, ты украл мою лошадь»

А Джордж Расселл подписал общую фотку с Дэном так: «Где там твой пони, ДР?». Наверное, просто позавидовал 😉.

Может, сезон в Абу-Даби Дэн завершит на верблюде?

Фото: instagram.com/mclaren