Талант из Питера дебютировал в «Ф-1» за «Феррари». Правда, для шанса пришлось брать израильский флаг

Роберт Шварцман наконец выбрался из базы в Маранелло.

Помните чемпиона «Формулы-3» и слушателя Академии «Феррари» Роберта Шварцмана? 22-летний питерец стал вторым в прошлом сезоне «Ф-2» и на десять месяцев пропал из реальных гонок – боевого места в «Ф-1» не нашлось, кататься в молодежках дальше не было смысла, и Роберт обернулся резервистом Скудерии (в точности как его победитель в 2021-м Оскар Пиастри – в «Альпин»).

А в первой практике перед Гран-при США Шварцман обнаружился в болиде «Феррари» Шарля Леклера – спасибо обязательному требованию регламента по тестам для новичков.

И показал 16-е время – лучшим из «временщиков»: почти достал бывших соперников по «Ф-2» и «Ф-3» Мика Шумахера и Юки Цуноду и привез секунду другому дебютанту Алексу Палоу на «Макларене» (чемпиону «Индикара», между прочим!) и Тео Пуршеру.

Вообще Шварцман стал первым в истории гонщиком Скудерии, заменившим основного пилота в пятничной практике. А в последний раз «Феррари» выставляла троих в рамках одного уик-энда в 1976 году: тогда на старт допускались три машины, и на Гран-при Италии гонялись Ники Лауда, Клей Регаццони и Карлос Рейтеманн.

«Дебют в официальной сессии «Ф-1» за Скудерию «Феррари» – большая честь, а то, что я первым получу такой шанс за столько лет – нечто поистине особенное. Конечно, я волнуюсь, но в то же время не терпится впервые сесть за руль этой машины и посмотреть, как работа на симуляторе соотносится с реальностью», – признавался перед заездом новоиспеченный №39.

«Тело отвыкло от таких нагрузок. Когда садишься за руль реальной машины, чувствуешь кочки, перегрузки, все словно заново.

Я впервые упрвлял F1-75 и впервые работал на этой трассе. Сперва плохо ориентировался, поэтому передо мной стояла единственная задача – постепенно прибавлять, не допускать ошибок и выполнять запросы команды.

Думаю, показал стабильный прогресс, я доволен. С каждым кругом я прибавлял почти по полсекунды, ехал все быстрее, и будь у меня возможность проехать еще десяток кругов, я смог бы вплотную приблизиться к гонщикам, показавшим более высокие результаты. Я атаковал всего шесть кругов. В любом случае, для меня важен каждый круг, ведь мне дали реальную машину, чтобы потом я лучше объясняться с инженерами на симуляторе», – поделился Роберт после завершения дебюта.

Но лицензия у Роберта оказалась израильской, а не российской – шанс сменить флаг чемпион «Ф-3» получил из-за места рождения.

«Я родился там, в Тель-Авиве, – рассказал Шварцман в интервью итальянскому Motorsport в ответ на вопрос о смене флага. – Семья моего отца – из Израиля, он тоже был изральтятином [отец Роберта Михаил умер в 2020-м – Sports.ru]. В Тель-Авиве я провел первые три года жизни, потом семья переехала в Россию. Когда я начал заниматься картингом, отец решил, что мы получим российскую лицензию, поскольку жили в России.

У меня всегда был израильский паспорт. А когда ситуация между Россией и Украиной ухудшилась, я решил подать заявку на получение гоночной лицензии от Израиля. В конце концов, я же хочу быть гонщиком, моя главная цель – «Формула-1».

И после того, как в ФИА приняли те решения, которые приняли (требования в отношении спортсменов из России – о подписании документа с согласием с санкциями), у меня возникла необходимость сделать так, чтобы я в кратчайшие сроки был доступен для работы, если «Феррари» понадобится посадить меня за руль. Мы действовали быстро, чтобы не упустить свои возможности».

Поддерживает ли Роберта гоночная программа Бориса Ротенберга «СМП Рейсинг»?

«Эта глава закрыта, – ответил Шварцман. – Я бы точно не сумел достичь всего этого и не оказался бы здесь сейчас без поддержки «СМП» и гоночной Академии «Феррари». За последние годы «СМП Рейсинг» очень много мне помогали, но в этом году я, скажем так, начал ходить самостоятельно и теперь вся моя спортивная деятельность зависит от «Феррари».

Тем не менее, на сайте «СМП Рейсинг» Шварцман остался – с неизменным Санкт-Петербургом в карточке.

Чем же теперь занимается Роберт? Если вкратце, тем же, что и Квят во время года перерыва от «Ф-1» в 2018-м на роли тестера: вкалывает на симуляторе, ищет настройки для боевых пилотов и помогает с быстрой базовой оценкой обновлений.

«Работа тестером стала лучшим вариантом, когда боевых мест не осталось. Она позволила мне ездить в машине 2021 года на тестах, помогать команде, и себя поддерживать в форме.

Но в основном я работал на симуляторе с виртуальной машиной этого года. Тестировал разные варианты настроек для команды. Симулятор «Феррари» позволяет предполагает работу с тонкими настройками машины и близкое общение с инженерами. Моя задача – опробовать как можно больше вариантов настроек, прочувствовать их – и обеспечить команде лучшие отзывы. Так я стал более совершенным пилотом.

Когда поступают данные с трассы, весь уик-энд я занимаюсь корреляцией и дополнительными тестами. Потом мы сравниваем впечатления, Карлос Сайнс и Шарль Леклер задают вопросы о моем мнении насчет того или иного решения. Это командная работа.

Я много времени провожу на симуляторе. Фактически у меня третья машина, хоть и виртуальная – и я сверяю данные, так и помогаю. На Гран-при Майами в ночь на субботу мы с инженерами работали до шести утра».

Выходит, теперь главный гоночный юниор России остался в системе «Феррари» и без спонсоров, а только благодаря чистому таланту. Но уже без триколора.

Что же дальше? Только пытаться пробиться в Гран-при уже на место боевого пилота: «Если честно, у меня нет запасного плана, если не получится с «Формулой-1».

«Роберт – фантастический гонщик. Он очень быстрый, особенно в машине «Формулы-1», – хвалит парня шеф Скудерии Маттиа Бинотто. – Когда он садится в болид «Формулы-1», то показывает невероятную скорость.

Некоторые пилоты прекрасно выступают в «Формуле-3» и «Формуле-2», а потом оказываются недостаточно быстрыми в «Формуле-1». Роберт – обратный пример. В «Формуле-3» и «Формуле-2» он выступал хорошо, но в болиде «Формулы-1» он очень силен. Жаль, что в данный момент у него нет кокпита».

В этом сезоне Роберт проводит большую работу на симуляторе, он сильно помог команде в развитии болида. Я считаю, что он прибавил как гонщик и отточил свои навыки. Сейчас он куда более зрелый пилот, чем год назад. Он заслуживает кокпит в «Формуле-1». В данный момент найти место очень тяжело, но, надеюсь, в будущем это случится»

Пока свободные места остались только в «Хаасе» (публично отказавшемся от идеи приглашения новичка) и «Уильямсе» (хотя туда метит юниор из США Логан Серджент). К тому же, Роберт вновь маякнет в «Формуле-1» в конце сезона в Абу-Даби – и Скудерия редко так в кого-то вкладывается. Шансы на продвижение небольшие, но теоретически пока остаются.

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson; East News/Jim WATSON / AFP, Mark Thompson/Getty Images/AFP; REUTERS/Jerome Miron-USA TODAY Sports; instagram.com/scuderiaferrari