Великий обгон Ферстаппена в дождь: проиграл старт титульной гонки Леклеру, но хирургически точно выгрыз торможение и поворот

Нереальный риск.

Макс Ферстаппен едет ко второму титулу «Формулы-1» – и делает это красиво: на Гран-при Японии (где ему нужно было побеждать с лучшим кругом для оформления чемпионства) напомнил всем, какой же он дождевой гений.

Лидер «Ред Булл» проиграл срыв с места Шарлю Леклеру и четко сдал первое место на первых нескольких сотнях метров, но клинически точно выбрал точку торможения и момент поворота.

Вышел нереально смелый и опасный маневр по внешней траектории – шедевр и будущая новая классика:

Разница во времени достижения 100 км/ч – 3,74 секунды у Леклера против 4,1 секунды у чемпиона, то есть преимущество поула улетело за мгновение.

И как же мощно это выглядит с бортовых камер!

Шарль оставлял не так много места и расширял траекторию…

Но вот момент, когда Макс оказался смелее.

Дальше осталось только удержать машину на внешней и воспользоваться более ранним разгоном – потому что на прямой видимость оказалась вот такой:

Самый красивый момент сезона?