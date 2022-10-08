Ферстаппен заблокировал двоих на круге битвы за поул – но, кажется, виноваты «Ред Булл» и шины. Судьи простили Макса

Матчбол Макса – второй титул «Ф-1» близко.

Макс Ферстаппен проехал быстрейший круг в квалификации на Гран-при Японии – явно едет ко второму титулу «Формулы-1» подряд (для формального оформления нужна победа с лучшим кругом). Поул явно поможет.

Только решающая попытка чемпиона вышла… Спорной. Точнее, подготовка к ней: сперва Макс на выезде из бокса помешал главному сопернику Шарлю Леклеру из «Феррари»…

Затем заблокировал лучшего друга в пелотоне Ландо Норриса из «Макларена» – тот даже вылетел на траву:

Пришлось извиняться на треке:

Инцидент приняли к расследованию, но, похоже, в обоих случаях виноват «Ред Булл». В первом Ферстаппену отдали команду на выезд в неудачное время (пилот никогда не покинет боксы без отмашки механика и не отвечает за слежение за пит-лейн), а во втором его объективно поздно предупредили. К тому же, Макс блокировал Ландо не специально – он не прогревал шины, а просто внезапно потерял контроль над задней частью машины:

«Я ехал очень медленно, затем хотел ускориться, но шины слишком остыли. Из-за этого машину немного сорвало в сторону, – объяснил Макс после финиша. – А Ландо в этот же самый момент пытался меня обогнать. В результате ему пришлось отворачивать. К счастью, ничего страшного в итоге не случилось». Шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер вообще попытался переложить вину на Норриса: «Между гонщиками есть джентльменское соглашение: не обгонять друг друга в очереди на квалификацию. Ландо его нарушил». Гонщик «Макларена» заранее справедливо парировал в параллельном интервью, что это «не правило». В итоге судьи ограничились официальным предупреждением - приняли объяснения чемпиона о ненамеренности нарушения. Ферстаппен сохранил поул.

В прошлом пилотов уже прощали в случае позднего предупреждения и штрафовали именно команды, да и шеф «Феррари» Маттиа Бинотто сам признал, что регламент предусматривает в том числе только предупреждение.