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Ферстаппен так крут, что рулит в повороты на мокром треке одной рукой!

Гран-при Японии
Ред Булл Ред Булл
Формула-1
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Авто Авто

Красиво едет ко второму титулу.

Макс Ферстаппен уверенно едет ко второму титулу «Формулы-1» подряд – и, похоже, изо всех сил пытается оформить его максимально красиво.

Даже в тренировках – вот как он рулит в повороты на мокром треке одной рукой в практике!

И это на японской «Сузуке» – одном из сложнейших треков календаря!

«Нам нужно провести идеальный уик-энд», – говорил Макс перед стартом Гран-при – и на предыдущем Гран-при Сингапура.

Ферстаппен сидел поникшим в углу гаража после 7-го места, хотя титул в кармане. Так жаждет выигрывать вообще все

Ферстаппена и еще одного пилота «Ф-1» забросили в гонки задним ходом на мини-тазах. Обе машины пострадали

Ферстаппен теперь офицер рыцарского ордена. Статус выше, чем Хэмилтона, и равный Кройффу: только двое спортсменов в Нидерландах круче

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