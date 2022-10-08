Ферстаппен так крут, что рулит в повороты на мокром треке одной рукой!

Красиво едет ко второму титулу.

Макс Ферстаппен уверенно едет ко второму титулу «Формулы-1» подряд – и, похоже, изо всех сил пытается оформить его максимально красиво.

Даже в тренировках – вот как он рулит в повороты на мокром треке одной рукой в практике!

И это на японской «Сузуке» – одном из сложнейших треков календаря!

«Нам нужно провести идеальный уик-энд», – говорил Макс перед стартом Гран-при – и на предыдущем Гран-при Сингапура.