Реванш Хэмилтона в битве с «Ф-1» за пирсинг: вернул штангу в носу, прикрылся врачами и подвел «Мерседес» под штраф

На Гран-при Сингапура зрителей удивил странный момент: семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон вновь заявился в паддок с пирсингом в носу:

Более того, именно таким он предстал и сразу после выезда на трек:

Казалось бы, мелочь? Вот только на Гран-при Великобритании сэр рыцарь гонял без штанги в носу:

Его вынудил регламент: формальный запрет на украшения существовал долгие годы, но лишь в этом году тема всплыла при детальном изучении правил – и лидер «Мерседеса» подчинился под угрозами штрафов.

Тогда это выглядело иронично: «Формула-1» заменила Майкла Маси на сразу двух новых гоночных директоров после скандального финиша Гран-при Абу-Даби, но Хэмилтону все равно пришлось сражаться с дирекцией – уже за свой гламурный образ.

Нильс Виттих и Эдуарду Фрейташ в самом начале сезона напомнили гонщикам о существовании пункта регламента, запрещающей носить любые украшения за рулем болида (снять нужно даже обручальное кольцо и нательный крест, например).

И, конечно, главным нарушителем запрета стал Хэмилтон – с обилием пирсинга в ушах и носу. Он пытался бунтовать: говорил, что директива существует всю его карьеру в «Ф-1» и раньше за такое не наказывали и заявлялся на Гран-при увешанным бриллиантами.

Еще Льюис ссылался на медицинские вопросы и выбил отсрочку: пирсинг в носу разрешили оставить, но только на несколько уик-эндов, пока не найдется способ безопасно достать штангу из носа. Семикратный чемпион послушался и по истечении отведенного срока действительно избавился от украшения – не носил его даже в обычной жизни. Ограничился только снимаемыми серьгами:

Но на Гран-при Сингапура штанга неожиданно вернулась – и в ход снова пошло оправдание врачами: «Я не пытаюсь заявить о чем-то. Нет. Очевидно, штанга в носу была у меня годами. К началу этого года она была будто впаяна. Так что ее было не достать.

ФИА дала мне время, много гонок – что-то вроде исключения, чтобы я смог найти решение. Я снимал пирсинг и вставлял обратно, из-за этого произошло заражение. И инфекция продолжала распространяться. У меня появился кровавый волдырь, нос довольно сильно болел. Я рассказал им (стюардам) все это перед квалификацией.

Мне нужно было разобраться с волдырем – это было отвратительно, кровь, гной и все такое. В последние две недели я вставил [пирсинг] обратно, тело перешло к восстановлению, и они (врачи) попросили оставить его. Безумие, что приходится говорить о таких мелочах. Все остальные вещи я снимаю, когда сажусь в болид, и сейчас мне уже все равно, если честно».

Льюис не уставал повторять, что без штанги в носу его здоровье даже в большей опасности, чем с ней и обещал «разобраться»: «У меня много раз случались заражения [после удаления пирсинга]. Я пытался найти решение, пошел в больницу, и это (возвращение украшения) стало лучшим способом исправить ситуацию. В моем случае это связано со здоровьем, так что он (пирсинг) должен остаться. Будем разбираться».

Доразбирались до штрафа на €25 000 – только платить придется команде: оказывается, в «Мерседесе» не знали об изменениях в «статусе» Льюиса, и подали в ФИА неверную форму проверки – словно ничего не изменилось и пирсинга в носу не было. Самого Хэмилтона не стали наказывать после консультации с медицинским делегатом ФИА Иэном Робертсом: «В свете наличия смягчающих обстоятельств, мы решили не предпринимать дальнейших действий», – гласит официальный отчет ФИА.

А говорили, правила едины для всех – Хэмилтон опять всех победил.

Фото: Twitter/MercedesAMGF1; Gettyimages.ru/Jared C. Tilton, Clive Mason