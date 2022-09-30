Тренировки под самую суровую гонку «Ф-1» – ад: кардио и силовые в сауне! Так воспроизводят жару и влажность на треке

В календарь «Формулы-1» вернулся самый хардкорный этап – Гран-при Сингапура на трассе «Марина-Бэй».

Условия – экстремальные: ухабистый городской трек с близкими барьерами, требующий предельной концентрации (к тому же, без длинных прямых, где пилоты могли бы хоть немного расслабиться) в сочетании с невыносимой жарой до +40 по Цельсию и влажностью под 80%. Все это внутри раскаленного болида (примерно 60 по Цельсию) в полном гоночном снаряжении. Не спасает даже вечернее время заезда: из-за близости к экватору в начале октября Сингапуре все равно жарче, чем на любом летнем этапе в Европе или Среднем Востоке.

В такой гонке пилоты теряют по 3 кг жидкости, а с потом уходят и минеральные соли и кальций, что негативно сказывается на работе мышц и когнитивных способностях.

Гран-при Сингапура – настоящий трест для формы пилотов: «Это место – просто духовка. Если переживете Сингапур – значит, готовы к чему угодно в «Ф-1», – прокомментировал этап Карлос Сайнс. – Очень тяжелая гонка, как психологически, так и физически – с жарой, неровным покрытием трассы, с учетом склонности новых болидов к подпрыгиваниям. Самая тяжелая гонка этого сезона».

Еще одна интересная деталь от испанского гонщика: «Марина-Бэй» – одна из немногих трасс с движением против хода часовой стрелки. Плюс один к страданиями: «Из-за вибрации машины сложно удерживать взгляд на одном уровне, и гонка против часовой стрелки, так что шея будет страдать. Когда я тренируюсь перед началом сезона в январе и феврале, думаю о Сингапуре, а не о первой гонке сезона».

А вот и подготовка Сайнса к самому Гран-при: велотренажер посреди сауны: она имитирует изнуряющий климат Сингапура.

По тому же методу работал и Серхио Перес из «Ред Булл» – и признался, что даже такой подготовки может быть недостаточно для Сингапура: иногда приходится уповать на машину безопасности: «В гонке есть такой момент, когда становится все жарче и жарче. Чем больше кругов проходишь, тем хуже становится. В какой-то момент начинаешь молиться о появлении сейфти-кара, чтобы немного остыть, потому что это реально изнуряюще, последние 20 кругов действительно сложны морально».

А для финна Валттери Боттаса такая подготовка – всего лишь ежедневная рутина. Что такое 100 градусов в сауне для северного парня?

«Лучшее сравнение – это и правда мягкая влажная сауна, – признал Боттас. – Так и чувствуется внутри машины. И, конечно, наши огнеупорные комбинезоны и белье – не самая дышащая одежда. Да и потока воздуха в кокпите почти нет».

Его напарник по «Альфа Ромео» Чжоу использовал чуть более продвинутые технологии климат-контроля – в зале, где заранее воссоздали условия внутри кокпита: 37-градусную жару и влажность в 60%.

Выглядит не настолько адски, но ощущается, должно быть, примерно схожим образом!

А вот Джордж Расселл потел и без сауны: достаточно еще одного слоя одежды – и пот полился рекой прямо с козырька бейсболки.

Так ребята готовятся к главной проблеме заезда – работе при потере больших объемов жизненно важных жидкостей:

«Я каждый раз теряю по 2,5 килограмма с потом, – признался Пьер Гасли. – И это реально влияет на концентрацию и внимание.

Нужно же оставаться супер-вовлеченным, когда ты на полной скорости в туннеле из стен, и очень точным в направлении машин. Ты на пределе в игре на сантиметры, и это сложно, когда ты теряешь литры жидкостей».

«Я не представлял, как будет сложно, – вспомнил свой первый Сингапур Дэн Риккардо. – Просто кошмар. После финиша я поклялся себе, что мне больше никогда не будет так плохо в машине. Это была пытка».

Но ведь за это им и платят миллионы, верно?

Фото: formula1.com