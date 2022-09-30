Ностальгия и модерн
Блог

Тренировки под самую суровую гонку «Ф-1» – ад: кардио и силовые в сауне! Так воспроизводят жару и влажность на треке

Формула-1
Тренировки
Чжоу Гуаньюй Чжоу Гуаньюй
Джордж Расселл Джордж Расселл
Мерседес Мерседес
Валттери Боттас Валттери Боттас
Альфа Ромео Альфа Ромео
Серхио Перес Серхио Перес
Ред Булл Ред Булл
Феррари Феррари
Карлос Сайнс Карлос Сайнс
Гран-при Сингапура
Авто Авто

В календарь «Формулы-1» вернулся самый хардкорный этап – Гран-при Сингапура на трассе «Марина-Бэй».

Условия – экстремальные: ухабистый городской трек с близкими барьерами, требующий предельной концентрации (к тому же, без длинных прямых, где пилоты могли бы хоть немного расслабиться) в сочетании с невыносимой жарой до +40 по Цельсию и влажностью под 80%. Все это внутри раскаленного болида (примерно 60 по Цельсию) в полном гоночном снаряжении. Не спасает даже вечернее время заезда: из-за близости к экватору в начале октября Сингапуре все равно жарче, чем на любом летнем этапе в Европе или Среднем Востоке.

В такой гонке пилоты теряют по 3 кг жидкости, а с потом уходят и минеральные соли и кальций, что негативно сказывается на работе мышц и когнитивных способностях.

Гран-при Сингапура – настоящий трест для формы пилотов: «Это место – просто духовка. Если переживете Сингапур – значит, готовы к чему угодно в «Ф-1», – прокомментировал этап Карлос Сайнс. – Очень тяжелая гонка, как психологически, так и физически – с жарой, неровным покрытием трассы, с учетом склонности новых болидов к подпрыгиваниям. Самая тяжелая гонка этого сезона».

Еще одна интересная деталь от испанского гонщика: «Марина-Бэй» – одна из немногих трасс с движением против хода часовой стрелки. Плюс один к страданиями: «Из-за вибрации машины сложно удерживать взгляд на одном уровне, и гонка против часовой стрелки, так что шея будет страдать. Когда я тренируюсь перед началом сезона в январе и феврале, думаю о Сингапуре, а не о первой гонке сезона».

А вот и подготовка Сайнса к самому Гран-при: велотренажер посреди сауны: она имитирует изнуряющий климат Сингапура.

По тому же методу работал и Серхио Перес из «Ред Булл» – и признался, что даже такой подготовки может быть недостаточно для Сингапура: иногда приходится уповать на машину безопасности: «В гонке есть такой момент, когда становится все жарче и жарче. Чем больше кругов проходишь, тем хуже становится. В какой-то момент начинаешь молиться о появлении сейфти-кара, чтобы немного остыть, потому что это реально изнуряюще, последние 20 кругов действительно сложны морально».

А для финна Валттери Боттаса такая подготовка – всего лишь ежедневная рутина. Что такое 100 градусов в сауне для северного парня?

«Лучшее сравнение – это и правда мягкая влажная сауна, – признал Боттас. – Так и чувствуется внутри машины. И, конечно, наши огнеупорные комбинезоны и белье – не самая дышащая одежда. Да и потока воздуха в кокпите почти нет».

Его напарник по «Альфа Ромео» Чжоу использовал чуть более продвинутые технологии климат-контроля – в зале, где заранее воссоздали условия внутри кокпита: 37-градусную жару и влажность в 60%.

Выглядит не настолько адски, но ощущается, должно быть, примерно схожим образом!

А вот Джордж Расселл потел и без сауны: достаточно еще одного слоя одежды – и пот полился рекой прямо с козырька бейсболки.

Так ребята готовятся к главной проблеме заезда – работе при потере больших объемов жизненно важных жидкостей:

«Я каждый раз теряю по 2,5 килограмма с потом, – признался Пьер Гасли. – И это реально влияет на концентрацию и внимание.

Нужно же оставаться супер-вовлеченным, когда ты на полной скорости в туннеле из стен, и очень точным в направлении машин. Ты на пределе в игре на сантиметры, и это сложно, когда ты теряешь литры жидкостей».

«Я не представлял, как будет сложно, – вспомнил свой первый Сингапур Дэн Риккардо. – Просто кошмар. После финиша я поклялся себе, что мне больше никогда не будет так плохо в машине. Это была пытка».

Но ведь за это им и платят миллионы, верно?

Чем Алонсо кормят, что он и в 41 рвет «Ф-1»? Фернандо – о бургерах и буррито вне Гран-при и тренировках для гоночной недели

Единственный способ подготовиться к болиду «Ф-1» без гонок – вешать на голову 30 кг железа. Это реальная тренировка пилота «Мерседеса»

Девушки наконец признали: «Ф-1» физически не потянуть наравне с парнями. Нужно больше гонок в молодежках, усилитель руля и особые болиды

Фото: formula1.com

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные