На «Дакаре» сразится внедорожник из «Безумного Макса»: ржавчина и следы от пуль на месте, по бокам грозно торчат запаски

А главная фишка – новаторское топливо.

Две сумасшедшие гонки по пустыне сошлись в одном автомобиле: команда Bahrain Raid Xtreme представила уникальную ливрею для «Дакара» 2022-го – вдохновение черпали в фильме «Безумный Макс».

Необычный кузов, опаленный солнцем, покрытый ржавчиной корпус со следами от пуль и заплатами, с торчащими колесами – так будет выглядеть Prodrive Hunter, который, кстати, заправят биотопливом (одними из первых на «Дакаре»).

Только посмотрите на детали – карбоновый корпус стилизован под десятилетнюю запыленную сталь:

Идея принадлежит предпринимателю и владельцу команды Герлену Шишери – он и поедет за рулем внедорожника: «Я хотел вернуться к собственным идеям. Я решил, что будет весело вернуться к теме «Безумного Макса», потому что это он и есть: мы посреди пустыни. И я всегда любил «Безумного Макса», так и появилась эта тематика. Комбинезон будет дополнять раскраску машины. Только у нас не будет походных ботинок, потому что это непрактично».

Теперь «Дакар» – «Дорога ярости». Буквально.

Фото: twitter.com/BRaidXtreme