Карикатура на гараж «Мерседеса» восхитила Хэмилтона, хотя жестко по нему прошлась: залом с нарядами, псом-инженером и горой «погибших» шин

Чемпион даже запостил ее у себя в соцсетях.

После восьми титулов «Мерседеса» подряд, наверное, каждому в «Формуле-1» было интересно: что же, черт возьми, происходит у них за стенами и закрытыми дверями?

Теперь у нас есть версия, восхитившая даже Льюиса Хэмилтона – он перепостил ее в твиттере:

«Роско за тяжелой работой! Восхищен»

И залил то же самое в аккаунт своего пса (того самого Роско):

Это творение новозеландского художника и фаната «Ф-1» Ричарда Пэрри, недавно прославившегося «разрезом» боксов «Феррари».

Теперь он с не меньшей детализацией воплотил и гараж «Мерседеса» – вот так:

Сразу видно, почему карикатура сразу ушла в аккаунт пса Хэмилтона – Роско в наушниках запечатлен среди инженеров:

Да, это искусство имитирует жизнь – Льюис как-то устраивал пса в «Мерседес» по блату:

И вы точно заметили комнату Хэмилтона в боксах – со всеми моднейшими нарядами, прославившими чемпиона в паддоке:

Кстати, на зеркале – фирменные послегоночные фразочки: «Эта была тяжелая гонка для всех, ребята, давайте продолжать атаковать».

А еще – свалка шин: намек на самую частую жалобу Льюиса по радио во время гонок:

«Шины = сдохли»

И куда же без колдовства над его болидом?

Да, Льюису досталось больше всех – но он не одинок. Например, для шефа Тото Вольффа тоже выделили отдельную комнату – с наушниками:

Босс «Мерседеса» разбил такие во время Гран-при Саудовской Аравии, когда Ферстаппен и Хэмилтон столкнулись из-за недопонимания в момент передачи Льюису лидерства.

Команде тоже досталось – все отсылки на фэйлы собрали в одном месте:

«Пре-проколотые» шины Расселла – намек на отобранную у Джорджа победу на Гран-при Бахрейна 2020-го, колесо с вплавленной гайкой – Боттаса с Гран-при Монако 2021-го, а №1 в списке – «уточнение правила 55.13»: то самое, из-за которого и разразился скандал на прошлогоднем Гран-при Абу-Даби (теперь его и правда уточнили).

Удивляетесь, откуда столько батутов и отсылок к прыжкам? Вот объяснение – постер «знай ваши подпрыгивания» (на английском эффект галопирования называют «дельфинированием», а «Мерседес» чуть ли не сильнее всех страдал на старте сезона от подпрыгиваний на прямых и в быстрых поворотах).

А еще команда хранит детали, разбитые в аварии Хэмилтона и Росберга на Гран-при Испании 2016-го – когда оба «Мерседеса» сошли, а Ферстаппен одержал первую победу в карьере:

Это, кстати, тоже реальная история: немецкая команда правда выставила их в таком виде на тайном складе в Германии.

Не обошлось и без подколов «Феррари» – например, инженеры «Мерседеса» изучают с интересом изучают паддок Скудерии (на планшете – карикатура автора как раз на гараж итальянцев)

А механики из конкурирующей команды шпионят за телеметрией восьмикратных чемпионов:

Какой момент понравился вам больше всех?

Фото: Gettyimages.ru/Dan Mullan