О, болид Квята для «Ф-1» оценили в 440 тыс евро (без мотора) и сбыли за полдня. На нем Даниил взял последний подиум в карьере

Легендарная машина.
Пока самый успешный пилот «Формулы-1» в истории России Даниил Квят осваивается в американском NASCAR, в продажу поступил его STR14 с легендарного Гран-при Германии 2019-го – гонке, где №26 взял последний подиум в карьере, причем за середняка «Торо Россо».
Машину выставили утром за 440 тысяч евро на сайте Racecar Direct и уже к вечеру продали – правда, предлагали без мотора.
Зато все остальное на месте:
В том числе оригинальный руль:
А еще подвеска, гидравлика, выхлопная система, радиаторы, ремни и мельчайшие детали аэрообвеса:
Более того, продавец даже обещал в комплекте запчасти для заднего и переднего антикрыльев и дополнительный комплект передней подвески! И был согласен на обмен с доплатой.
Кстати, болид выкрашен в цвета «Альфа Таури» потому, что использовался на тестах в 2020-м – после них с него сняли наклейки спонсоров и продали впервые. Так и должно быть.
Квяту ничего не светило, но он добился первого подиума за три года! Помогли тактика и роскошный обгон
Поговорили немного с Квятом – о гоночном будущем в США, главном заезде России и активизме Феттеля
«Отличная скорость, хотя эти машины для него – танки». Квят начал в США с похвалы от местной легенды, хоть и не доехал до финиша
Фото: Gettyimages.ru/Dan Mullan; racecarsdirect.com
Комментарии