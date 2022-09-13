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О, болид Квята для «Ф-1» оценили в 440 тыс евро (без мотора) и сбыли за полдня. На нем Даниил взял последний подиум в карьере

Альфа Таури Альфа Таури
Формула-1
Даниил Квят Даниил Квят
техника
Авто Авто

Легендарная машина.

Пока самый успешный пилот «Формулы-1» в истории России Даниил Квят осваивается в американском NASCAR, в продажу поступил его STR14 с легендарного Гран-при Германии 2019-го – гонке, где №26 взял последний подиум в карьере, причем за середняка «Торо Россо».

Машину выставили утром за 440 тысяч евро на сайте Racecar Direct и уже к вечеру продали – правда, предлагали без мотора.

Зато все остальное на месте:

В том числе оригинальный руль:

А еще подвеска, гидравлика, выхлопная система, радиаторы, ремни и мельчайшие детали аэрообвеса:

Более того, продавец даже обещал в комплекте запчасти для заднего и переднего антикрыльев и дополнительный комплект передней подвески! И был согласен на обмен с доплатой.

Кстати, болид выкрашен в цвета «Альфа Таури» потому, что использовался на тестах в 2020-м – после них с него сняли наклейки спонсоров и продали впервые. Так и должно быть.

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Фото: Gettyimages.ru/Dan Mullan; racecarsdirect.com

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