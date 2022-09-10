«Буду счастлив сбить такого». Фотографа «Ф-1» едва выдернули из-под колес болида – Риккардо в ярости

На пит-лейн стало слишком опасно.

Единственное место на треках «Ф-1» с ограничением скорости – пит-лейн: там разрешено разгоняться от 60 до 100 км/ч в зависимости от типа сессии и трека. Однако перед боксами все равно опасно даже в практиках – и лучше не выбегать к машинам слишком близко.

Однако один из аккредитованных «Ф-1» фотографов (а других на пит-лейн и не пустили бы) почему-то все равно полез практически под колеса «Макларена» Даниэля Риккардо во второй практике Гран-при Италии – один из работников команды едва успел убрать парня с дороги №3, когда тот въезжал в боксы.

Реакция Дэна – ярость:

«Эти ******* идиоты, мужик! Буду счастлив сбить такого».

А ведь буквально на предыдущем Гран-при Карлоса Сайнса из «Феррари» оштрафовали за резкое торможение перед стоявшим далеко от боксов механиком «Макларена» – и испанец потребовал что-то сделать с безопасностью на пит-лейн.

«На некоторых трассах очень узкий пит-лейн, во время пит-стопов парни стоят между машинами, пролетающими на скорости 80 км/ч – иногда считанные сантиметры отделяют нас от инцидента.

Мы много говорим о безопасности машин и трасс, но однажды что-то может произойти на пит-лейн, особенно когда проводится несколько пит-стопов одновременно.

Я говорил об этом со стюардами после прошлой гонки, когда они обвинили меня в небезопасном выезде, и попросил стюардов передать мои объяснения директору гонки и ФИА».

Кажется, реформы требований к присутствующим на пит-лейн на исторических автодромах и правда назрели.