Сейчас вспоминают фото Елизаветы II на первой гонке в истории «Ф-1». Но это миф – на снимках не она

Минус одно историческое событие в ее багаже.

После смерти Королевы Елизаветы II мир погрузился в грусть и ностальгию – все-таки за 70 лет на троне одной из самых богатых и сильных стран мира она воочию видела множество великих событий. Включая спортивные.

Одним из таких тут же назвали присутствие на Гран-при Великобритании в 1950 году – официально первом этапе в свежесозданном чемпионате мира в классе «Формулы-1» (привычном нам сейчас соревновании – до него просто сезоны «Формулы-1» проводились с 1947-го без статусов чемпионата мира).

Даже авторитетные издания вроде MotorsportWeek запостили пару кадров с подписью «А вы знали, что Ее Величество Королева Елизавета II посещала самую первую гонку «Ф-1» – Гран-при Великобритании 1950-го – вместе с отцом, Его Королевским Высочеством Георгом VI?»

Теперь твит удален, но он провисел всю ночь и все утро – мы успели его сохранить.

Также в соцсетях активно всплывал вот этот снимок из паддока:

Вот только внимательный реддитор overspeeed проанализировал исходники фотографий в фотобанках и выяснил: на них нет Елизаветы II.

Например, вот это фото:

Впервые появилось в тексте официального сайта «Формулы-1» 2016 года – и он гласил:

«Насчитали 120 тысяч зрителей вокруг трека в день гонки, но самым важным был Его Королевское Высочество Георг VI, посетивший гонку вместе с Королевой Елизаветой, Принцессой Маргарет, приглашенными Лордами и Леди Маунтбаттен. Это остается единственным случаем, когда правящий монарх посещал британскую автогонку».

Второй кадр – из текста The Guardian за 2020-й о 70-летии первого этапа, и она подписана как «Королева Елизавета вместе с Принцессой Маргарет и Леди Маунтбаттен говорит с пилотом «Мазерати» Принцом Бирой из королевской семьи Таиланда».

Оба раза под «Королевой Елизаветой» имеется в виду не Елизавета II, а ее мать. Почившей 8 сентября королевы на гонке вообще не было – скорее всего, из-за беременности: Гран-при проходил 13 мая, а 15 августа будущая Елизавета II родила Принцессу Анну. А за молодую Елизавету, видимо, приняли ее сестру Маргарет.

Фото: globallookpress.com/Rota/i-Images via ZUMA Press; BRDC/Silverstone experience