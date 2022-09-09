Интернет взорвался от желтых юбилейных нарядов «Феррари»: мемы с миньонами и бананами, отсылка к M&M’s и герою «Тачек»

Всеобщее внимание сорвано и без успехов на трассе.

«Феррари» ярко отмечает 75-летие марки: нарядила гонщиков в желтое и добавила яркости с ретро-логотипом на болид для домашнего Гран-при. Особенный оттенок желтого – это дань уважения истории бренда и ее создателю Энцо Феррари: канареечный пришел с флага его родной Модены и стал вторым цветом компании.

Но на фоне нереальных провалов года такой дизайн создал идеальный материал для насмешек – интернет взорвался.

Просто в новых комбинезонах «канареечно желтого» Сайнс и Леклер стали похожи на всем известных миньонов, а руководитель команды Маттиа Бинотто идеально вписался на роль злодея Грю.

В сочетании с классическим комбинезоном «Феррари» напарники напоминают кетчуп и горчицу.

Шарль в роли желтого M&M’s – оба с крепким телосложением и немного глуповаты.

(Фирменная фраза Леклера после аварий – «Я тупой»)

Или лучше такое – когда вновь слышишь от Бинотто «цель – выиграть все оставшиеся гонки»?

А ведь пару лет назад во время пандемических локдаунов Шарль нам намекал...

Его почистили!

Пилоты «Феррари» уже не впервые гоняют в желтом: Шарль носил такое еще в ранние годы своей карьеры.

А Карлос уже будучи в «Формуле-1» выступал за «Рено». Совсем не изменился.

Но мы знаем, кто на самом деле вдохновлял дизайнеров «Феррари» – самый преданный фанат марки:

«Феррари» тем временем готовится к триумфу на домашнем Гран-при. Даже подготовила постер с Леклером, празднующим победу в гонке перед толпой тифози.

Как минимум всеобщее внимание команде точно обеспечено вне зависимости от успехов на треке.

Фото: twitter.com; instagram.com