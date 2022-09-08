Гран-при Италии еще не стартовал, а у «Феррари» уже поломка: загорелся грузовик с моторами. Спасали пожарные

Перегрелись тормоза.
«Феррари» мчит на домашний Гран-при в Монце с мечтами наконец победить «Ред Булл». Иначе нельзя – Скудерия уже два года подряд не может выиграть родной этап, последние три заезда сезона вышли полным провалом, да и тифози наконец вернутся на трибуны после всех ковидных запретов.
Но, кажется, судьба уже на что-то намекает. Проблемы самой титулованной команды «Формулы-1» начались еще на пути к трассе – загорелся грузовик, перевозивший моторы «Феррари» из Нидерландов в Италию.
В логистическую цепочку команды пришлось вмешаться пожарным. На тушение грузовика потратили целый час, источником проблем, по инсайду репортера французского Canal+ Жюльена Фебро, стал перегрев тормозов. К счастью, ущерб оказался незначительным и водитель смог продолжить путь – хоть и с некоторым опозданием.
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Фото: reddit.com
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