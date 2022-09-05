Алонсо долго изучал зад машины «Ред Булл» после финиша. В «Ф-1» подозревают, там скрыта тайна скорости болида на прямых

Всматривался и не отходил.

Последние пару кругов Гран-при Нидерландов Фернандо Алонсо наслаждался зрелищем задней части болида Серхио Переса – поскольку «Альпин» догнала «Ред Булл» (пострадавший в схватке с Карлосом Сайнсом за топ-5). Однако №14 так и не смог объехать мексиканца – ведь в «Зандворте» атака по-настоящему реальна только на главной стартовой прямой, а именно на таких участках «Ред Булл» в этом году нереально хорош (особенно к концу длинных отрезков и с DRS).

После финиша Алонсо решил поразглядывать зад болида Переса еще – и завис на долгих 15 секунд:

Зачем же Фернандо это делал, если команды обычно задорого покупают у аккредитованных «Ф-1» фотографов любые интересные снимки (или даже нанимают своих?)

По инсайду колумниста Corierre Пьерлуиджи Донадони, несколько команд подозревают: секрет нереального темпа «Ред Булл» на прямых – именно в умном сопряжении работы заднего антикрыла и днища. На долгих ровных отрезках особая подвеска (такая только у «Ред Булл» и «Макларена», но чемпионы явно продвинулись дальше) опускает диффузор как можно к земле, и вся машина слегка «оседает», снижая лобовое сопротивление. Оттуда и потрясающее отличие в расчетной эффективности шасси между болидами Ферстаппена и Переса – почти 5% по отношению к «Феррари». К примеру, в «Зандорте» – короткой трассе фактически с одной прямой – Леклер проиграл Ферстаппену суммарно 0,2 секунды на таких отрезках.

И Алонсо, видимо, насмотрелся на поведение задней части RB18 во время выезда из поворотов на прямые и обратно – а после сравнил увиденное с положением деталей в статике. Ведь как раз мелкие перемещения (если они есть) не отследить любыми самыми качественными снимками. А еще, наверное, испанцу было интересно, как же Чеко постоянно оказывался быстрее на замерах в квалификации:

К тому же, Перес и Ферстаппен использовали разные днища (Донадони назвал версию Чеко «похожей на «Феррари») – вероятно, Фернандо тоже изучал, в чем разница.

Или он просто привыкает к статусу сменщика инспектора Себа – ведь переходит в «Астон Мартин» в следующем году именно на место Феттеля!