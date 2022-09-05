Печаль Леклера от новых поражений: до поула не хватило 2 метра, сильный старт не помог, даже подиум чуть не уплыл из-за стратегии

Оптимизму – конец.

Кажется черная полоса гонщиков «Феррари» не закончится никогда: Скудерия едва выжала одно третье место на двух гонщиков на этапе, где их машина проигрывала «Ред Булл» меньше 0,1 секунды на одном быстром круге.

Зато у Шарля Леклера теперь есть уникально достижение: еще никто в 2022-м не проигрывал поул с таким мизерным отрывом – разница между временами Ферстаппена и Леклера составила лишь 0,021 секунды. По подсчетам «Формулы-1», они эквиваленты всего 1,85 метра на трассе – или росту одного Джорджа Расселла.

Шарль признался, что упустил поул по собственной вине: «Я сделал ошибку в 10-м повороте. Вошел слишком широко, и думаю, что потерял чуть более одной десятой секунды, по сравнению с предыдущим кругом».

Оставалось только грустно хвататься за голову:

И надеяться на прорыв на самом старте гонки: «У нас довольно сильный гоночный темп. Борьба с «Ред Булл» будет плотной, но нам нужно просто провести отличный старт».

Леклер и правда среагировал на стартовые огни быстрее Ферстаппена и быстрее разогнался до 200 км/ч, но это не помогло – Макс сохранил лидерство. Помогло как раз преимущество поула – пары метров запаса.

Если борьба на старте не увенчалась успехом, всегда можно положиться на стратегию: «На этой трассе очень трудно обгонять. Надеюсь, мы окажемся так же близко, как и в квалификации, и сможем немного поиграться со [стратегиями] Карлоса и моей, чтобы давить на Макса», – обещал Шаль перед стартом.

Но это работает только если вы не гонщик «Феррари». Итальянцы уничтожили гонку Сайнса мастерскими пит-стопами и проиграли «Мерседесу» битву стратегий: восьмикратные чемпионы первыми из лидирующей группы раскусили силу «харда», пока «Феррари» боролась с чрезмерным износом «медиума». Кто-то удивлен?

К счастью, за 6 кругов до финиша Леклер все же урвал место на подиуме, на которое, оказывается, особо и не рассчитывал: «Если честно, трудно было подняться сильно выше. Нам немного не повезло с виртуальной машиной безопасности. Не знаю, поменяло ли бы это что-то – Макс сегодня оказался слишком быстрым.

Еще был «Мерседес», который летел на «харде». У нас же возникли проблемы с тем, чтобы приспособиться к жестким покрышкам, так что мы это проанализируем», – это слова гонщика, который до старта заезда амбициозно рассуждал о возможной победе.

От былого настроя не осталось и следа.

На подиуме Шарль просто «светился» от счастья.

Теперь больше никаких чемпионских амбиций: «Отрыв уже слишком велик. Но мы будем концентрироваться на каждой гонке и стараться победить везде. Увидим, что получится».

От радостного и оптимистичного Шарля образца старта сезона действительно ничего не осталось. «Феррари» меняет людей.

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson ; globallookpress.com/Antonin Vincent/Dppi; twitter.com/; formula1.com