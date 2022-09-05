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Над Риккардо теперь издевается даже «Ф-1» – титром «снова страдает» в официальной презентации гонки

Даниэль Риккардо Даниэль Риккардо
Макларен Макларен
Формула-1
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Новый пинок пилота «Макларена».

Кажется, в «Формуле-1» сейчас просто нет страдальца больше Даниэля Риккардо: после череды неудачных результатов «Макларен» выкупил его контракт после летнего перерыва. Австралиец остался без места на 2023-й – и огромными вопросами насчет продолжения карьеры: даже «Хаас» задается вопросами в стиле «нужен ли нам Дэн?», а сам №3 не исключает год перерыва.

Результаты после возобновления чемпионата, кажется, не слишком радуют: в Бельгии Риккардо квалифицировался 11-м и финишировал 15-м, а в Нидерландах закончил субботу 17-м. В итоге презентация гонки на официальных сетках вещания «Формулы-1» вышла вот с таким титром – «опять страдает».

Раньше чемпионат не делал таких графических вставок – похоже, их изобрели специально для Дэна. Наверное, больно.

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