Оказывается, девушка пилота «Мерседеса» и он сам – фанаты Риккардо. Вскрылось смешно: Расселл явился на Гран-при в свитере Дэна

Даниэль Риккардо сейчас переживает трудные времена: полная потеря уверенности в себе, разрыв с «Маклареном» и неопределенное будущее, поэтому многие пытаются подбодрить главного весельчака пелотона как могут.

Джордж Расселл из «Мерседеса», например. даже заявился на Гран-при Нидерландов в свитшоте из официального мерча Дэна (под слухи о возможном переходе австралийца в немецкую команду на должность резервиста и тестера).

На рукаве есть небольшое лого «Ric3», чтобы все знали, кто автор модной коллекции.

К сожалению, повторить образ Джорджа не получится, эта позиция на сайте Риккардо полностью раскуплена.

Да и оказалось, что свитшот на самом деле принадлежит девушке Джорджа – она большая поклонница Риккардо, а пилот «Мерседеса» просто одолжил его, зная, что утро в Нидерландах обещали прохладное. Об этом рассказал автор фото – аккредитованный «Ф-1» фотограф Ким Иллман, который не пропускает ни один Гран-при и постоянно общается со всеми работниками и гостями паддока. Он точно все знает.

Как же так вышло? Дэн даже рассказал на пресс-конференции – это он подарил одежду девушке коллеги:

«Джордж не против, чтобы я рассказал: он написал мне вечером и прислал картинку с его девушкой на диване – она скроллила сайт с моим мерчем. И такой: «дружище, что происходит?» А я в ответ: скажи, что ей понравилось, я пришлю пару вещей.

И послал, и, кажется, одна из них на самом деле отлично подошла Джорджу! Вот он и решил ее одеть. Хорошо. Он хороший парень».

«Оплаченное партнерство с Даниэлем Риккардо», – прокомментировал сам Джордж в соцсети, которую нельзя называть.

И правда, любовь к Даниэлю Кармен (так зовут девушку Джорджа) наверняка переняла у своего парня: он никогда не скрывал своей симпатии к Дэну и уже появлялся в паддоке в мерче австралийца – даже назывался его официальным абассадором.

Классно, когда тебя так поддерживают даже соперники.

Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw; instagram.com/