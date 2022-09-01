Ферстаппен теперь офицер рыцарского ордена. Статус выше, чем Хэмилтона, и равный Кройффу: только двое спортсменов в Нидерландах круче

Оранжевый ответ посвящению Льюиса.

До 1 сентября Льюис Хэмилтон удерживал звание самого статусного на родине пилота «Формулы-1»: Королевство посвятило его в рыцари в 2021-м и выдало членство в Ордене Британской Империи. Потому он «сэр».

Однако нынешний чемпион мира Макс Ферстаппен у себя на родине теперь формально статуснее – его посвятили в офицеры Ордена Оранских-Нассау (в честь правящей фамилии): титул вручает монарх Нидерландов за особые заслуги перед государством. У Ордена шесть классов, и «офицер» – четвертая степень – формально выше «рыцарской». Потому формально Ферстаппена теперь стоило бы называть «офицер Макс» – но в Нидерландах такие формальности обычно не в ходу.

И да, формально №1 статуснее №44 потому, что:

1) Орден Оранских-Нассау – рыцарский (вы, должно быть, уже догадались по одной из ступеней, да?), и стать его членом равноценно посвящению в рыцари в любой другой стране. Просто оформление у всех разное

2) Нидерландцы в комментариях к новости на реддите проводили аналогии как раз с Орденом Британской Империи – это такая же по статусу государственная награда.

Зато смотрите, какая разница в антураже и церемониале: Хэмилтон – во дворце с принцем и на одном колене:

И Ферстаппен – в джинсах и рядом с министром спорта.

Тем не менее, получить настолько высокий статус в Нидерландах может далеко не каждый спортсмен: к примеру, теперь Макс у себя на родине равен легендарному Йохану Кройффу. Более высоких степеней удостаивались вообще только два «оранжевых» спортсмена – конькобежки Ирен Вюст (22 титула чемпиона мира, 6 золотых олимпийских медалей, 7 титулов чемпионки Европы, рекордсменка среди всех спортсменов из Нидерландов по количеству медалей и золотых медалей Олимпийских игр) и шахматного гроссмейстера Макса Эйве (пятого чемпиона мира и победителя Александра Алехина).

С другой стороны, нидерландский орден создан только в 1896-м и, наверное, потому котируется чуть меньше – все-таки церемониал действительно не такой пышный. С другой, страна не такая большая и существует в более-менее нынешнем виде с середины 19 века.

И Макс – уже среди самых больших ее спортивных звезд.

Фото: Instagram/maxverstappen1; Twitter/RoyalFamily