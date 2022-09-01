Ферстаппена и еще одного пилота «Ф-1» забросили в гонки задним ходом на мини-тазах. Обе машины пострадали

Одна – разбита в конце первой прямой.
В мире есть много странных и гонок и автоспортивных традиций – например, в Нидерландах любят заезды задним ходом на вот этих маленьких тазах с вариаторными коробкой DAF Variomatic – они выдают до 120 км/ч!
Вообще это модификация первой легковушки нидерландского концерна DAF – изначально она вышла в 1959-м, называлась DAF 600 и выдавала не больше 90 км/ч благодаря мотору на 22 л.с. и массе в 600 кг.
Именно смена коробки сделала ее быстрее – без дальнейших доработок! И позволила ехать назад с такой же скоростью, что и вперед – породив невероятные локальные гонки (поскольку машина продавалась только в Нидерландах – сбыто всего 30,5 тысяч экземпляров).
И перед домашним Гран-при Макса Ферстаппена чемпиона «Формулы-1» и его товарища по программе «Ред Булл» Юки Цуноду из «Альфа Таури» посадили в такие, чтобы узнать – справятся ли топовые гонщики с квалификацией и заездом колесо в колесо задним ходом.
Пострадали обе машины: например, Юки разбил свою уже в конце первой прямой в квалификации:
«Мне жаль!»
Реакция Макса – бесценна!
«Не жми сразу на полную в первом повороте», – предупредил после Цунода.
«Это звучало как взлет, затем ууууиии и ббам!» – ответил Макс.
Тем не менее, после (победного) финиша заезда машина Ферстаппена тоже пострадала – может, он ее и не ударил, но вряд ли она в порядке:
«Ой-ей-ей – реакция Макса. – Кажется, моя машина не наслаждается жизнью прямо сейчас».
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Фото: commons.wikimedia.org/DAF museum, Eindhoven
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