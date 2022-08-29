Прорыв Леклера сбила пленка от шлема Ферстаппена! Застряла в тормозе на первом же круге, спалила сенсор и отправила на ранний пит-стоп

Против «Феррари» даже судьба.

После Гран-при Бельгии «Формула-1» удивляется победе Макса Ферстаппена с 14-й стартовой позиции – а ведь его главный соперник Шарль Леклер стартовал рядом (15-м) и прорывался ровно вслед за гонщиком «Ред Булл». К примеру, первый круг они завершили рядом: Макс – 8-м, Шарль – 9-м – казалось, намечался двойной прорыв и схватка!

Но… Уже за автомобилем безопасности Леклер заехал в боксы на внезапный ранний пит-стоп.

Что же случилось?

«Девятое место на первом круге, а потом пленка со шлема в тормозах вызвала перегрев переднего правого тормоза – пришлось останавливаться, чтобы достать ее. Прорвался снова в топ-5 и получил штраф в 5 секунд за превышение скорости на пит-лейн из-за сожженного сенсора при перегреве из-за пленки. Красивый день!» – написал в соцсетях Леклер.

И… Это пленка Ферстаппена. Вот он срывает и выкидывает ее на первом круге:

Через секунду она летит в Леклера!

Итог: никакой битвы с Ферстаппеном, шестое место на финише и почти сотня очков отставания в общем зачете.

«Все было совсем-совсем на грани. Мы не использовали свои обычные сенсоры скорости, потому что они перегрелись и отказали из-за пленки с визора Макса [Ферстаппена]. А запасные, может, были не столь точными», – заявил после финиша шеф «Феррари» Маттиа Бинотто.

На всякий случай: Ферстаппен сделал так не специально. Например, в подиумной комнате (еще не зная причин отката Леклера) он жаловался Пересу и Сайнсу на «грязь повсюду на первом круге».

«Было очень хаотично, и еще много грязи, – сказал после Макс и в интервью Racefans. – Люди повсюду вылетали, защищали позиции. Я сорвал пленку с визора, потому что с трудом видел сквозь нее в предыдущем секторе – после того, как практически все проехали по гравию и траве. Я услышал от Карлоса, что дело в пленке. Надеюсь, не в моей».

Ведь да, такое вообще случается, и сам Макс тоже сталкивался с проблемой. Например, на Гран-при Саудовской Аравии в этом году он провел почти круг в попытках рулить одной рукой, снимая второй такую пленку:

Кстати, тогда ее выбросил именно Шарль. «Формула-1» иногда иронична.

Фото: Gettyimages.ru/Rudy Carezzevoli