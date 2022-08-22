У Хэмилтона особый хват руля на стартах – единственный в «Ф-1». Это защита от случайных переключений передач

Секрет семикратного чемпиона.

Вас никогда не удивлял особый фирменный хват руля Льюиса Хэмилтона на стартах гонок? Никто больше не кладет левую руку сверху на панель и лепестки – а семикратный чемпион делает именно так.

Например, вот запись с Гран-при Австралии 2022 года:

И даже более свежая запись с последнего Гран-при Великобритании:

Оказывается, это не просто красота ради чувства особенности – в «Мерседесе» объясняют причины особым гостям гаража. Одна визитерша засняла процесс на видео и выложила в тикток – теперь одним секретом меньше.

Когда держишь руль вот так…

То дело не том, где лежит рука, а куда идут пальцы – как раз под лепестки для переключения передач с обратной стороны.

И левая рука там неспроста: именно по нажатию слева у Хэмилтона понижаются передачи, а лепесток справа их повышает. То есть Льюис блокирует ход лепестка, чтобы случайно не задеть его, не переключиться и не сбить разгон – ведь тогда все стартующие вокруг мигом объедут тебя со всех сторон.

Кажется, нелепая причина? Но ведь Хэмилтон уже проигрывал Гран-при Азербайджана в прошлом году просто из-за промаха по нужной кнопке – он одним неловким движением сбил все настройки торможения.

Кстати, она находится ровно в том самом месте, где Льюис держит руку:

Иронично!

А лепесток как раз под ней:

«Изменить конструкцию руля или переместить кнопки просто так невозможно, – рассказывал Хэмилтон после инцидента. – Руль конструируется определенным образом. Так что о решении на долгосрочную перспективу мы, вероятно, подумаем в будущем».

По крайней мере, уникальный стартовый стиль наложения рук Льюис так и не изменил.