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У Хэмилтона особый хват руля на стартах – единственный в «Ф-1». Это защита от случайных переключений передач

Формула-1
Мерседес Мерседес
Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
техника
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Секрет семикратного чемпиона.

Вас никогда не удивлял особый фирменный хват руля Льюиса Хэмилтона на стартах гонок? Никто больше не кладет левую руку сверху на панель и лепестки – а семикратный чемпион делает именно так.

Например, вот запись с Гран-при Австралии 2022 года:

И даже более свежая запись с последнего Гран-при Великобритании:

Оказывается, это не просто красота ради чувства особенности – в «Мерседесе» объясняют причины особым гостям гаража. Одна визитерша засняла процесс на видео и выложила в тикток – теперь одним секретом меньше.

Когда держишь руль вот так…

То дело не том, где лежит рука, а куда идут пальцы – как раз под лепестки для переключения передач с обратной стороны.

И левая рука там неспроста: именно по нажатию слева у Хэмилтона понижаются передачи, а лепесток справа их повышает. То есть Льюис блокирует ход лепестка, чтобы случайно не задеть его, не переключиться и не сбить разгон – ведь тогда все стартующие вокруг мигом объедут тебя со всех сторон.

Кажется, нелепая причина? Но ведь Хэмилтон уже проигрывал Гран-при Азербайджана в прошлом году просто из-за промаха по нужной кнопке – он одним неловким движением сбил все настройки торможения.

Кстати, она находится ровно в том самом месте, где Льюис держит руку:

Иронично!

Хэмилтона лишило подиума одно неловкое движение рукой. Он задел «магическую кнопку» и сбил все настройки торможения

А лепесток как раз под ней:

«Изменить конструкцию руля или переместить кнопки просто так невозможно, – рассказывал Хэмилтон после инцидента. – Руль конструируется определенным образом. Так что о решении на долгосрочную перспективу мы, вероятно, подумаем в будущем».

По крайней мере, уникальный стартовый стиль наложения рук Льюис так и не изменил.

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