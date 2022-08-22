Все сильные и слабые стороны каждый машины «Ф-1»: надежность, стабильность, работа с шинами и влияние новинок

Рейтинг от главного технического эксперта чемпионата.

26 августа болиды «Формулы-1» вновь выедут на трассу «Спа-Франкоршама» – Гран-при Бельгии традиционно означает конец летнего перерыва и возобновление чемпионата. Продолжение саги о похоже Ферстаппена за вторым титулом и войны «Феррари» со здравым смыслом – уже совсем скоро.

И если вы вдруг решили включиться в просмотр «Формулы-1» только сейчас – вот краткий обзор возможностей каждой машины от одного из самых авторитетных технических экспертов паддока и постоянного колумниста официального сайта Марка Хьюза: от него не скроешь даже самую мелкую новинку!

1. «Ред Булл»

Сила: Гоночный темп, стабильность и надежность. В руках Ферстаппена RB18 – страшное оружие, быстрое на любом типе трека. Хорошо отвечает на развитие или изменение аэрообвеса.

Слабости: На разработку машины переключились поздно, потому у нее в начале сезона проявились проблемы с надежностью. У нее нет взрывного темпа в квалификациях вроде «Феррари», а на подключение к хотелкам Ферстаппена по улучшению баланса в задней части ушла треть сезона. Периодически всплывают проблемы с перерасходом задних шин, как например, на Гран-при Австрии.

2. «Феррари»

Сила: В принципе быстрейшая машина первой части сезона – доказано впечатляющим набором поулов (7 у Леклера, 1 у Сайнса). У шасси есть баланс, позволяющий Шарлю Леклеру реально выжимать максимум в квалификациях – в этом отношении баланс лучше, чем у «Ред Булл». Машина невероятно хороша на разгонах и генерирует много прижимной силы.

Слабости: «Феррари» совершила большой прорыв в разработке мотора и действительно выдала прирост в мощности, но не решила полностью вопросы надежности – оттуда и череда отказов вместе с неизбежными штрафами за перерасход компонентов. Вероятно, впереди их будет еще больше. Треки, больше нагружающие переднюю ось, проявляют тенденцию к чрезмерному износу «внешней» передней покрышки (которая находится на внешней стороне по отношению апексу в повороте).

3. «Мерседес»

Сила: Генерирует достаточно прижимной силы в быстрых поворотах, наравне с «Феррари» на треках с ровным асфальтом (без выбоин и кочек). Даже с проблемами с динамикой превосходит середину пелотона по скорости и хорошо обращается с шинами на длинных отрезках, даже лучше, чем «Феррари» и «Ред Булл». Однако чаще всего слишком отстает от лидеров, чтобы это имело значение.

Слабости: Очень узкое окно настроек, даже после победы над катастрофическим галопированием. Все еще очень плохо справляется с любыми кочками и поребриками. Трудности с «включением» шин для одного быстрого круга, оттуда проблемы в квалификациях.

4. «Альпин»

Сила: Аэродинамическая платформа машины доказала стабильность и хороший базовый уровень, на основе которого происходят последовательные доработки и улучшения генерирования прижимной силы без перестройки баланса. Достаточно хороша во всех типах поворотов. Новый двигатель с разделенной турбиной тоже показал себя вполне мощным – хоть надежность и далека до идеала, она лучше, чем у «Феррари». Хорошее обращение с шинами на гоночных отрезках.

Слабости: Прижимной силы все еще не хватает по сравнению с топ-3. Надежность на конкретной машине Алонсо отвратительная.

5. «Макларен»

Сила: На треках с низкими требованиями к прижимной силе эффективность аэрообвеса машины кажется хорошей, примерно как на предшественнике. Меньше многих потеряла от галопирования. Очень хороша в прогреве шин, что помогает в квалификациях, где скорость достижения нужных температур важна, и помогает скрыть аэродинамические слабости передней оси на треках вроде Монако.

Слабости: Фундаментально слабая передняя часть, и на торможениях, и на входах в повороты, особенно в медленные. Не очень хорошее использование шин на гоночных отрезках: с высокой топливной загрузкой и на старых покрышках машина выглядит очень посредственно. Ей трудно управлять, оттуда нестабильность.

6. «Альфа Ромео»

Сила: Довольно разносторонняя техника, способная вырывать титул «лучшего из остальных» (традиционно так называют следующую за «большой тройкой» команду – Sports.ru) в контрастных условиях треков вроде Майами или Барселоны. Мотор «Феррари» дает преимущество в мощности над остальными соперниками по середине пелотона. Преимущество более легкой машины тоже было с первой гонки.

Слабости: Тот же мотор «Феррари» превратился в проблему с точки зрения надежности. Операционные действия команды в практиках ведут к потере большого количества трекового времени, оттого часто страдает весь этап. В процессе развития на машину добавилась лишняя масса, пока соперники от нее избавлялись.

7. «Хаас»

Сила: Комбинация мотора «Феррари» и хорошего аэродинамического пакета для быстрых поворотов временами может сделать машину лучшей из середняков.

Слабости: Она меньше впечатляет в медленных поворотах, и до Гран-при Венгрии новинок просто не было – оттого машина естественным образом начала отставать.

8. «Альфа Таури»

Сила: Неплохая работа в медленных поворотах. Достаточное механическое сцепление позволяет рассчитывать на результаты на треках вроде Монако и Баку. Мотор «Хонды» мощный и надежный.

Слабости: С точки зрения аэродинамического обвеса это и близко не настолько же конкурентоспособная машина, как в предыдущие два года. Не хватает прижимной силы в скоростных поворотах, особенно на передней оси, очень сложно найти баланс в настройках. До Гран-при Франции машину не обновляли, и она сдала по сравнению с прогрессом соперников.

9. «Астон Мартин»

Сила: Случались многообещающие вспышки после большого обновления в Испании: машина превратилась в технику с небольшими, но все-таки шансами на топ-10 в квалификации. Однако операционные сложности отбросили все назад примерно в Канаде. Новейшее инновационное заднее антикрыло для повышения прижимной силы, внедренное в Венгрии, оказалось супер-эффективным.

Слабости: Первый вариант машины катастрофически страдал от галопирования и нехватки прижимной силы. После первой волны обновлений стало получше, но с новым пакетом деталей, внедренном на Гран-при Великобритании, команда выглядит свернувшей не туда и теперь едва сражается за выход из первого сегмента квалификации.

10. «Уильямс»

Сила: После масштабного обновления на Гран-при Великобритании динамика в быстрых поворотах выглядит лучше. В Австрии машина квалифицировалась аж на 1% быстрее по отношению к лидеру, чем до этого в среднем (имеется в виду, что если раньше время относительно обладателя поула было условные 103%, то с обновлениями оказалось 102% – Sports.ru). Быстро приводит шины к нужным температурам, особенно в дождевых или переменчивых условиях.

Слабости: Первоначальная концепция с минимальными понтонами не сработала. Ей не хватало прижимной силы, баланс оказался никаким, а механические аспекты добавили ограничений. Теперь нужно улучшать качество использования машины, чтобы целиком воспользоваться преимуществами апгрейда.

Источник: Formula1.com

Фото: REUTERS/Yara Nardi, Sarah Meyssonnier, Lisa Leutner, Ferenc Isza, Bernadett Szabo; globallookpress.com/HOCH ZWEI, Joao Filipe/Dppi, Federico Basile/Keystone Press Agency, Gino Allegritti/AvensImages