Райкконен и Квят встретились на гонке в США. Стукнулись кулаками, поболтали как друзья и оба не доехали до финиша

Классный кроссовер в NASCAR.

Пока «Формула-1» захватывает США через новые Гран-при, рекордный для региона телеконтракт и Drive To Survive на Netflix, бывшие гонщики главного чемпионата планеты устроили новый набег на самую популярную серию Нового Света – NASCAR.

Например, на последнем заезде в «Уотикнс-Глене» встретились Даниил Квят и Кими Райкконен – по-дружески ударились кулаками и начали разговор, судя по соцсетям жены финского чемпиона Минтту.

О чем они говорили? Судя по посту в соцсетях Даниила, обсуждали «Ф-1».

Жаль, оба в итоге не доехали до финиша – зато оказались рядом в турнирной таблице.

Квят формально классифицирован 36-м – последним из финишировавших – но он проиграл лидерам целых 32 круга из-за длительных периодов ремонта в боксах (например, из-за трудностей с усилителем руля). Фактически это сход и Даниил выезжал дальше на трассу только ради наката, раз машина в принципе сохраняла способность передвигаться. Это же вторая такая гонка Квята в США из двух – дело в неопытной команде.

«Даниил выступает за команду, которая гоняется на ограниченном расписании, до нынешнего сезона она работала в дивизионах поменьше и никогда не выступала в NASCAR Cup Series, – рассказывал «Чемпионату» профильный американский журналист Боб Покрасс. – Ее инфраструктура уступает другим командам. Они настраивают машины на основе интенсивной работы на симуляторе, а у команды Квята или нет доступа к этим данным, или он совсем небольшой. Они изначально позади – и невозможно компенсировать отставание за 20 минут тренировки.

Пилоты из команды Кими Райкконена выиграли в этом году три гонки, они стабильно среди лидеров. В его команде много опытных сотрудников, а глава его гоночной бригады Дариан Грабб в 2011 году выиграл чемпионат с Тони Стюартом. У Райкконена одна из наиболее подготовленных машин».

Тем не менее, Кими же оказался 37-м, поскольку все же остановился до конца отсчета кругов – в толкучке соскользнул с трека после контакта с напарником Квята и врезался в стену.

«Я хорошо продвигался, все начали выезжать на внутреннюю, а я держался своей траектории, – прокомментировал момент Айсмен. – Мне сообщили, что кого-то развернуло, все начали разъезжаться, и меня ударили в бок. Ничего не мог поделать, у меня вывернуло руль и теперь что-то не так с запястьем, но это поправимо. Да, было весело. Хорошие сражения, я получил удовольствие».

«Это было потрясающе. Он так упорно трудился, чтобы подготовиться. Очень разочаровывает, что все так закончилось.

Учитывая, как сработала стратегия, у него были неплохие возможности, чтобы побороться с соперниками, он совершил ряд обгонов. Думаю, были хорошие шансы на топ-10», – прокомментировал его сход как раз Грабб.

Но Кими вряд ли расстроился – еще до гонки говорил, что цель – только удовольствие:

«Я хочу повеселиться, но также постараюсь сделать все возможное. Думаю, мы подготовились максимально хорошо, учитывая все ограничения. Я не вижу никаких рисков. Почему бы и нет? Что я теряю? Что проведу плохую гонку в NASCAR или где-то еще? Мне все равно. Я делаю это ради себя. Хороший будет результат или плохой, такое возможно, даже проведи я 20 гонок. Все они могут сложиться неудачно по самым разным причинам. Я не вижу никаких минусов».

«Это всего одна гонка – то есть это подходит мне и моей семье. В прошлом я провел несколько гонок в США – и все они мне понравились. Надеюсь, мы повеселимся. Понятно, что для меня это совсем новая машина, да и на этой трассе я никогда не выступал», – обещал Кими еще в мае – так что на полный сезон он точно не вернется.

Однако внимание американцев к визитам Квята и Райкконена (прежде всего к Кими, конечно) вызвал море интереса и у других бывших пилотов «Ф-1»: Маркус Эрикссон и Дженсон Баттон уже предлагают свои услуги в твиттере команде, выдавшей машину Айсмену.

Все-таки шанс сразу попасть в одну из топовых организаций с новой техникой и претендовать на топ-10 даже с целью всего лишь повеселиться – очень редкий.