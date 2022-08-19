Для первого чемпионата Шумахер сменил флаг Германии на Люксемубрг. Так было дешевле, а еще родина не пускала в гонки слишком юного Михаэля

Такой дебют – на родном треке.

Сейчас Михаэль Шумахер известен как Красный барон, семикратный чемпион мира, помощник в строительстве «Мерседеса» – нынешнего немецкого доминатора «Формулы-1» – и как образ немца в гонках. Особенно с учетом пути Михаэля: он все детство провел на родине одного из первых немецких пилотов «Ф-1» Вольфганга фон Трипса в Керпене в Вестфалии, изначально шел по локальным немецким чемпионатам вроде «Формулы-Кениг» (король на немецком) и в топовый автоспорт попал через юниорскую программу поддержки национальных талантов «Мерседеса».

Однако великий лидер «Феррари» не всегда гонялся за Германию!

В 1983-м 12-летний Шумахер заявился на юниорский чемпионат мира по картингу в родном Керпене – на том треке, где отец работал управляющим и где Михаэль возился с первых же дней. Тот турнир должен был стать первым международным такого уровня для юноши, но на старт он вышел не от Германии, а под флагом соседнего Люксембурга. Причина – нехватка денег.

«Просто квалификационные гонки от Германии стоят денег, – объяснял юный Михаэль на архивных кадрах в документалке на Netflix. – И если мы проиграем [отборочные заезды] – то не сможем участвовать в чемпионате. А от Люксембурга больше никто не выступает – мы единственные, потому мы квалифицируемся [автоматически] и ничего не платим».

И нет, такой трюк не был обычным делом в то время: всего на тот турнир приехали 80 гонщиков от 18 стран, но кейс Шумахера показался странным репортеру национального телевидения – потому он и обратился к юноше с вопросом.

С другой стороны, вероятно, тогда Михаэль так сказал, чтобы не выдавать истинную причину: он был слишком юн для немецкой лицензии (которую получил только к концу 1983-го), но начал соревноваться уже в 1982-м именно под флагом Люксемубрга – потому что соседи такие права давали. Об этом рассказывал официальный сайт семикратного в 2006-м.

Потому и первый чемпионат мира прошел для Шумахера с чужим флагом – но в 1984-м будуший семикратный выиграл такой же турнир в том же классе уже под знаменем Гремании.

Кстати, в Керпене в 1983-м можно заметить и трейлер Йоса Ферстаппена – будущего напарника Михаэля в «Бенеттоне» и отца Макса.

Также на том ивенте присутствовали и другие будущие пилоты «Ф-1» Кристиан Фиттипальди, Мика Хаккинен, Хайнц-Харальд Френтцен и Алан Макниш.