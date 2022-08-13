Ностальгия и модерн
Блог

Вся суть стратегии «Феррари» – в гениальной карикатуре от «Ф-1»: Сайнс на ринге против гиганта вдвое выше и подпись «Бокс, Карлос»

Гран-при Франции
Феррари Феррари
ахахаха
Формула-1
Карлос Сайнс Карлос Сайнс
Авто Авто

Шутка над приказом на середине обгона.

Главный момент крутости «Феррари» в первой половине сезона-2022 – даже не странные выборы составов покрышек на пит-стопах, неуместые остановки и взрывы моторов Карлоса Сайнса и Шарля Леклера, а один маленький, но оооооочень показательный момент с Гран-при Франции. Тогда испанец несколько кругов подряд сидел за Серхио Пересом, молил о пит-стопе (иначе гонщик «Ред Булл» выглядел необгоняемым), а мостик отказывал или зависал в состоянии «изучаем ситуацию».

В итоге Сайнс смирился и пошел в финальную решительную атаку – а на ее середине радио ожило и выдало «Боксы, Карлос, боксы». «Да не сейчас, не сейчас!» – закономерно ответил №55.

У «Формулы-1» есть традиция – в летний перерыв и после финала сезона выпускать сборник лучших радиопереговоров в виде аудиоосновы для комиксов-карикатур. И в новом издании момент с Сайнсом получил шикарное воплощение – №55 на ринге против гиганта-боксера вдвое больше себя с подписью «Бокс, Карлос, Бокс».

 

Вся суть стратегии Скудерии! Гениально.

«Феррари» дергала Сайнса сменой стратегии даже на середине подиумного обгона. А еще завалила Карлосу пит-стоп и тормозила как могла

Что случилось на Гран-при Франции: Леклер убрался в барьеры, «Феррари» изо всех сил подрывала прорыв Сайнса на подиум с последнего ряда

«Феррари» хочет победный цикл, а не один титул». Шеф Скудерии – о пересборке по образу «Мерседеса» и основах строительства команды в «Ф-1»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные