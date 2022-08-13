Вся суть стратегии «Феррари» – в гениальной карикатуре от «Ф-1»: Сайнс на ринге против гиганта вдвое выше и подпись «Бокс, Карлос»

Шутка над приказом на середине обгона.

Главный момент крутости «Феррари» в первой половине сезона-2022 – даже не странные выборы составов покрышек на пит-стопах, неуместые остановки и взрывы моторов Карлоса Сайнса и Шарля Леклера, а один маленький, но оооооочень показательный момент с Гран-при Франции. Тогда испанец несколько кругов подряд сидел за Серхио Пересом, молил о пит-стопе (иначе гонщик «Ред Булл» выглядел необгоняемым), а мостик отказывал или зависал в состоянии «изучаем ситуацию».

В итоге Сайнс смирился и пошел в финальную решительную атаку – а на ее середине радио ожило и выдало «Боксы, Карлос, боксы». «Да не сейчас, не сейчас!» – закономерно ответил №55.

У «Формулы-1» есть традиция – в летний перерыв и после финала сезона выпускать сборник лучших радиопереговоров в виде аудиоосновы для комиксов-карикатур. И в новом издании момент с Сайнсом получил шикарное воплощение – №55 на ринге против гиганта-боксера вдвое больше себя с подписью «Бокс, Карлос, Бокс».

Вся суть стратегии Скудерии! Гениально.