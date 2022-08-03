Гонщик «Ф-1» не нашел себя на стене с победителями Гран-при. Пришлось вандалить

Про Эстебана Окона же так просто забыть.

Трасса «Хунгароринг», принимающая Гран-при Венгрии, начинается с особого туннеля – его стены расписаны именами победителей местной гонки «Формулы-1». Фамилия Шумахера здесь красуется во всю стену и в золоте, а Дэймон Хилл, например, удостоился меньших по размерам упоминаний, да еще и перевернутых на 90 градусов.

Но в минувшим уик-энде выяснилось, что на этих баннерах не хватает одной фамилии – победителя Гран-при Венгрии 2021-го Эстебана Окона. А ведь он провел безупречную гонку и выиграл заезд на болиде-середняке (правда не без помощи напарника Алонсо, выбившего пару машин Боттаса и еще парочки героев того дня).

Пилот «Альпин» сам обнаружил недостачу и решил все исправить: взял в руки маркер и просто вписал собственное имя рядом с легендами «Формулы-1» в первый же день этапа.

У Эстебана появился последователь – пока без побед на «Хунгароринге», зато с чувством юмора. Ландо Норрис по примеру коллеги тоже оставил свое имя на стене почета – сказал, что это предсказание.

Жаль только не уточнил, на какой именно год.

Подтверждено аккредитованным фотографом «Формулы-1» Кимом Ильманом

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson; Youtube