Гонщик «Ф-1» не нашел себя на стене с победителями Гран-при. Пришлось вандалить

Про Эстебана Окона же так просто забыть.
Трасса «Хунгароринг», принимающая Гран-при Венгрии, начинается с особого туннеля – его стены расписаны именами победителей местной гонки «Формулы-1». Фамилия Шумахера здесь красуется во всю стену и в золоте, а Дэймон Хилл, например, удостоился меньших по размерам упоминаний, да еще и перевернутых на 90 градусов.
Но в минувшим уик-энде выяснилось, что на этих баннерах не хватает одной фамилии – победителя Гран-при Венгрии 2021-го Эстебана Окона. А ведь он провел безупречную гонку и выиграл заезд на болиде-середняке (правда не без помощи напарника Алонсо, выбившего пару машин Боттаса и еще парочки героев того дня).
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Пилот «Альпин» сам обнаружил недостачу и решил все исправить: взял в руки маркер и просто вписал собственное имя рядом с легендами «Формулы-1» в первый же день этапа.
У Эстебана появился последователь – пока без побед на «Хунгароринге», зато с чувством юмора. Ландо Норрис по примеру коллеги тоже оставил свое имя на стене почета – сказал, что это предсказание.
Жаль только не уточнил, на какой именно год.
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Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson; Youtube
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