Ностальгия и модерн
Блог

Гонщик «Ф-1» не нашел себя на стене с победителями Гран-при. Пришлось вандалить

Формула-1
Ландо Норрис Ландо Норрис
Макларен Макларен
Эстебан Окон Эстебан Окон
Альпин Альпин
Гран-при Венгрии
Авто Авто

Про Эстебана Окона же так просто забыть.

Трасса «Хунгароринг», принимающая Гран-при Венгрии, начинается с особого туннеля – его стены расписаны именами победителей местной гонки «Формулы-1». Фамилия Шумахера здесь красуется во всю стену и в золоте, а Дэймон Хилл, например, удостоился меньших по размерам упоминаний, да еще и перевернутых на 90 градусов.

Но в минувшим уик-энде выяснилось, что на этих баннерах не хватает одной фамилии – победителя Гран-при Венгрии 2021-го Эстебана Окона. А ведь он провел безупречную гонку и выиграл заезд на болиде-середняке (правда не без помощи напарника Алонсо, выбившего пару машин Боттаса и еще парочки героев того дня).

Окон выстрадал первую победу в «Ф-1». Но помогли аварии и мастер Алонсо, возивший Хэмилтона 10 кругов

Пилот «Альпин» сам обнаружил недостачу и решил все исправить: взял в руки маркер и просто вписал собственное имя рядом с легендами «Формулы-1» в первый же день этапа.

У Эстебана появился последователь – пока без побед на «Хунгароринге», зато с чувством юмора. Ландо Норрис по примеру коллеги тоже оставил свое имя на стене почета – сказал, что это предсказание.

Жаль только не уточнил, на какой именно год.

Подтверждено аккредитованным фотографом «Формулы-1» Кимом Ильманом

В предподиумной комнате гонщиков «Ф-1» просят не материться. Потому над стратегией «Феррари» там просто смеются

Красота «Ф-1» в эмоциях: растерянность «Феррари», эйфория «Мерседеса», гнев Ферстаппена из-за отказа мотора и просветление от победы

Феттель разбил болид за 2 часа до квалы – и сам чинил его с командой. Сработало – Себ успел на трек

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson; Youtube

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные