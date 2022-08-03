«Отличная скорость, хотя эти машины для него – танки». Квят начал в США с похвалы от местной легенды, хоть и не доехал до финиша

Первая попытка в NASCAR.

Даниил Квят дебютировал на дорожной версии «Индианаполиса» в американских гонках за команду «Хезеберг» (под №26 на «Тойоте») и стал первым россиянином в истории высшего дивизиона NASCAR.

«Какая гонка! Очень доволен своим первым опытом в NASCAR. Фактически впервые я оказался за рулем своей машины в самой гонке! Несколько отличных сражений, большое количество пройденных кругов, прогресс с каждым из этих кругов. Мне понравилось», – написал Даниил после заезда.

Откуда столько радости?

Квят квалифицировался 36-м (из 38-ми), но перед стартом поднялся на две позиции: у Арика Альмиролы сменили мотор, а у Коди Уэйра – настройки. На старте потерял эти два места, но позже прошел Уэйра – это первый обгон Квята в NASCAR (который, к сожалению, не попал на камеру).

Во время первой волны пит-стопов «Хезеберг» решил оставить Квята на трассе, и он вышел на 16-е место – там он и закончил первый стейдж (гонка в NASCAR делится на три сегмента-стейджа, за первые два дают дополнительные очки первой десятке – Sports.ru).

На 29-м круге (из 82-х) у Квята отказал аккумулятор: пришлось рулить на овальную конфигурацию, остановился в зоне вылета и ждал, пока его не довезут до пит-роуда (местный аналог пит-лейна).

Трейлер для эвакуации №26 застрял в тоннеле, а механики не сразу нашли необходимые для замены детали – так что Квят вернулся на трассу лишь к 50 кругу на последнем месте с отставанием от лидера в 16 кругов. А потом при развороте у него случился прокол и повредилась подвеска. В «Хезеберг» решили сойти (вслед за напарником Квята и сыном совладельца Лорисом Хеземансом).

В итоге Даниил проехал 43 круга, и это – самое важное: сейчас россиянину важнее привыкнуть к новым условиям. Он и сам отмечает большую разницу между NASCAR и «Формулой-1»:

«Есть два противоположных мира. Как ощущается машина, как ее нужно пилотировать – все очень отличается, как день и ночь. Они оба [NASCAR и «Ф-1»] по-своему захватывающие, тут [в NASCAR] парни занимаются подобными гонками с 7-8 лет – я просто попал на чужую территорию».

Тем не менее Квят уже успел произвести впечатление на легенду NASCAR Марка Мартина (у него 40 побед в высшем дивизионе и пять вице-чемпионств; ESPN назвал Марка «лучшим пилотом, никогда не выигрывавшем титул» – что-то вроде местного сэра Стирлинга Мосса).

«Должен похвалить Квята. Сегодня у него была хорошая скорость с учетом того, что он в первый раз гонял за рулем машины, скорее похожей на танк в сравнении с его предыдущей техникой», – сказал ветеран.

Этим летом Квят планирует выступить еще на двух оставшихся этапах NASCAR – причем на дорожных конфигурациях, так как его команда пока не планирует гоняться на овалах. По сообщениям американского медиа IndyStar, в планах – полный сезон уже в следующем году. Правда, для этого ему нужны спонсоры – по словам издания, Квят уже работает над поисками.

«Я должен оказаться в правильном месте, получить нужный опыт и иметь конкурентоспособную машину – все это очень важно. Нужно учитывать все факторы», – говорит №26.

Пока же Даниил наконец вернулся на гоночный трек – впервые за почти два года. Мы скучали!

Фото: Twitter/Ryan_Huizdos; Gettyimages.ru/James Gilbert; Instagram/danydk1