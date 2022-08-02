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Красота «Ф-1» в эмоциях: растерянность «Феррари», эйфория «Мерседеса», гнев Ферстаппена от отказа мотора и просветление от победы

Формула-1
Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
Джордж Расселл Джордж Расселл
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Серхио Перес Серхио Перес
Карлос Сайнс Карлос Сайнс
Мерседес Мерседес
Ред Булл Ред Булл
Шарль Леклер Шарль Леклер
Феррари Феррари
Гран-при Венгрии
Авто Авто

Самые яркие кадры Гран-при Венгрии.

Гран-при Венгрии прошел по абсолютно разным сценариям для трех лучших команд «Формулы-1». Например, «Феррари» поражала скоростью весь уик-энд – ни у экспертов, ни у болельщиков не было сомнений в их первом ряде.

Но поул достался гонщику другой команды – и даже не Ферстаппену. Тот не смог проехать финальную попытку из-за технических проблем с болидом, оставалось только ругаться по радио: «Ничего не работает. Ради всего святого!» и умолять команду что-нибудь придумать: «Ну же, давайте попробуем решить эту проблему». В ответ получил лишь очередное предупреждение о приближающемся болиде соперников. Макс до последнего не хотел сдаваться: «Никакой информации? Ничего?»

Квала для чемпиона закончилась на этих словах гоночного инженера: «Радио – не то место, где я могу поделиться с тобой деталями, Макс. Я уверен, что ты понимаешь это. Мы попытались решить это на трассе, но потерпели неудачу». Это правда: перед гонкой пришлось даже менять мотор целиком.

Неожиданным героем квалификации стал «мистер суббота» Джордж Расселл, заработавший для «Мерседеса» первый поул в сезоне и первый в собственной карьере! Просто почувствуйте эти эмоции, перевод здесь будет лишним.

И посмотрите на довольного босса команды.

Правда его напарник семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон докатился в квалификации только до 8-го места. В гонке он прорвался на подиум – и даже обогнал напарника в борьбе за второе место. Итог – второй подряд двойной подиум для «Мерседеса». Команда радовалась как победе.

Но еще больше радовались в «Ред Булл». Ведь после всех неполадок, старта на десятом месте и разворота Ферстаппен сумел забрать победу на Гран-при Венгрии.

Инженер: О друг, что за пилотаж, что за последняя гонка первой половины сезона. С 10-го на первое место, фантастика! Макс: Да! Вау! Что за гонка! Мы сохраняли спокойствие и выиграли. Хорнер: Невероятно, Макс! То, что нужно, ты сделал все, что было в твоих силах. Невероятно, просто фантастика. Макс: Потрясающий результат. Кто бы мог подумать утром, когда проснулся, что мы выиграем эту гонку Хорнер: Невероятно. Лучший способ, чтобы уйти на летний перерыв.

Над «Хунгарорингом» все же пошел обещанный перед гонкой дождь, но из шампанского из-за праздника «Ред Булл».

 
И пока «Ред Булл» и «Мерседес» побеждали, не до улыбок было только одной команде: фаворитам из «Феррари».

Из лучших они внезапно превратились в худших – среди топов. В субботу пилоты недоумевали, как могли проиграть квалу «Мерседесу» (далеко не быстрейшей команде в этом сезоне).

А в воскресенье Скудерия удивила всех шинной стратегией: поставила Леклеру нерабочий «хард» и упустила победу.

Дела были настолько плохи, что босс «Феррари» сбежал с пит-лейн.

А соперники смеялись над алой командой в специальной предподиумной комнате.

В предподиумной комнате гонщиков «Ф-1» просят не материться. Потому над стратегией «Феррари» там просто смеются

Разочарование Шарля после очередной испорченной гонки легко можно было услышать даже через радио-переговоры.

Шарль: О Боже, весь тяжелый труд... Просто ужасно, вот почему я сказал, что хочу оставаться на «медиуме» как можно дольше. «Хард» был реально плох. Так было у всех или только у нас? Инженер: Я думаю, так было для каждого на жестких шинах. Шарль: Тогда почему мы перешли на него. Я имею в виду, в чем была причина? Инженер: Мы поговорим позже.

После финиша монегаск решил дождаться напарника. Похоже, больше в этой команде ему рассчитывать не на кого.

Итог всего уик-энда: «Ред Булл» оторвался от «Феррари» на 97 очков в Кубке Конструкторов, а Перес теперь висит в «зоне DRS» Леклера всего в 5 очках общего зачета. «Мерседес» вот-вот лишит итальянцев даже второго места – осталось всего 30 баллов.

А помните, как сезон начинался?

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Эта брюнетка – автор победных стратегий Ферстаппена. Она рулит планами на пит-стопы «Ред Булл» и вынуждает «Феррари» ошибаться

Фото: Gettyimages.ru/ Francois Nel, Mark Thompson, Peter Fox / Stringer; globallookpress.com

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