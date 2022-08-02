Красота «Ф-1» в эмоциях: растерянность «Феррари», эйфория «Мерседеса», гнев Ферстаппена от отказа мотора и просветление от победы

Самые яркие кадры Гран-при Венгрии.

Гран-при Венгрии прошел по абсолютно разным сценариям для трех лучших команд «Формулы-1». Например, «Феррари» поражала скоростью весь уик-энд – ни у экспертов, ни у болельщиков не было сомнений в их первом ряде.

Но поул достался гонщику другой команды – и даже не Ферстаппену. Тот не смог проехать финальную попытку из-за технических проблем с болидом, оставалось только ругаться по радио: «Ничего не работает. Ради всего святого!» и умолять команду что-нибудь придумать: «Ну же, давайте попробуем решить эту проблему». В ответ получил лишь очередное предупреждение о приближающемся болиде соперников. Макс до последнего не хотел сдаваться: «Никакой информации? Ничего?»

Квала для чемпиона закончилась на этих словах гоночного инженера: «Радио – не то место, где я могу поделиться с тобой деталями, Макс. Я уверен, что ты понимаешь это. Мы попытались решить это на трассе, но потерпели неудачу». Это правда: перед гонкой пришлось даже менять мотор целиком.

Неожиданным героем квалификации стал «мистер суббота» Джордж Расселл, заработавший для «Мерседеса» первый поул в сезоне и первый в собственной карьере! Просто почувствуйте эти эмоции, перевод здесь будет лишним.

И посмотрите на довольного босса команды.

Правда его напарник семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон докатился в квалификации только до 8-го места. В гонке он прорвался на подиум – и даже обогнал напарника в борьбе за второе место. Итог – второй подряд двойной подиум для «Мерседеса». Команда радовалась как победе.

Но еще больше радовались в «Ред Булл». Ведь после всех неполадок, старта на десятом месте и разворота Ферстаппен сумел забрать победу на Гран-при Венгрии.

Инженер: О друг, что за пилотаж, что за последняя гонка первой половины сезона. С 10-го на первое место, фантастика! Макс: Да! Вау! Что за гонка! Мы сохраняли спокойствие и выиграли. Хорнер: Невероятно, Макс! То, что нужно, ты сделал все, что было в твоих силах. Невероятно, просто фантастика. Макс: Потрясающий результат. Кто бы мог подумать утром, когда проснулся, что мы выиграем эту гонку Хорнер: Невероятно. Лучший способ, чтобы уйти на летний перерыв.

Над «Хунгарорингом» все же пошел обещанный перед гонкой дождь, но из шампанского из-за праздника «Ред Булл».

И пока «Ред Булл» и «Мерседес» побеждали, не до улыбок было только одной команде: фаворитам из «Феррари».

Из лучших они внезапно превратились в худших – среди топов. В субботу пилоты недоумевали, как могли проиграть квалу «Мерседесу» (далеко не быстрейшей команде в этом сезоне).

А в воскресенье Скудерия удивила всех шинной стратегией: поставила Леклеру нерабочий «хард» и упустила победу.

Дела были настолько плохи, что босс «Феррари» сбежал с пит-лейн.

А соперники смеялись над алой командой в специальной предподиумной комнате.

Разочарование Шарля после очередной испорченной гонки легко можно было услышать даже через радио-переговоры.

Шарль: О Боже, весь тяжелый труд... Просто ужасно, вот почему я сказал, что хочу оставаться на «медиуме» как можно дольше. «Хард» был реально плох. Так было у всех или только у нас? Инженер: Я думаю, так было для каждого на жестких шинах. Шарль: Тогда почему мы перешли на него. Я имею в виду, в чем была причина? Инженер: Мы поговорим позже.

После финиша монегаск решил дождаться напарника. Похоже, больше в этой команде ему рассчитывать не на кого.

Итог всего уик-энда: «Ред Булл» оторвался от «Феррари» на 97 очков в Кубке Конструкторов, а Перес теперь висит в «зоне DRS» Леклера всего в 5 очках общего зачета. «Мерседес» вот-вот лишит итальянцев даже второго места – осталось всего 30 баллов.

А помните, как сезон начинался?

Фото: Gettyimages.ru/ Francois Nel, Mark Thompson, Peter Fox / Stringer; globallookpress.com