Ферстаппен внезапно развернулся и чуть не завалил прорыв к победе. Но мастерски поймал машину и обогнал Леклера – второй раз за 4 круга

Заслуженный гонщик дня.

Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Венгрии с 10-го места – уже сам факт такого прорыва на необгонном картодроме звучит достойным титула «гонщика дня», который лидер чемпионата получил от фанатов после финиша.

Особенно если учесть, что весь уик-энд №1 преследовали проблемы с мотором и сцеплением – ему даже сменили установку перед стартом, а во время гонки Макс все равно жаловался на проскальзывания колес с 14-го круга.

Тем не менее, быстрый прорыв в топ-5, смелая стратегия от «Ред Булл» и тактический самострел «Феррари» помогли Максу зарубиться не только за подиум, но и победу – вот на 41-м круге он после хитрого раннего пит-стопа обгоняет виртуального лидера Леклера:

Команда Ферстаппена отлично выбрала момент для смелой остановки в боксах – когда легко накрапывающий дождь начал стихать. Скудерия попыталась тут же ответить и зазвала Шарля, но зачем-то поставила тому «хард», который не работал у всех команд – еще утром самый жесткий состав называли «мусором».

Тем не менее, смелый ход «Ред Булл» чуть не прервал поход Макса: чемпион перегрузил шины в погоне и атаке, и когда заехал на еще мокрую зону и словил лобовой ветер, не удержал болид и развернулся:

Но да – мастерство помогло быстро отловить болид и продолжить погоню! Правда, Леклера пришлось обгонять заново – через два круга Ферстаппен его догнал и еще через круг опять пролетел мимо «Феррари»:

Сопротивляться на «харде» было просто невозможно, и Макс вернул виртуальное лидерство – которое стало и фактическим после пит-стопов Хэмилтона с Сайнсом. Дальше требовалось только довести болид до финиша – и Ферстаппен справился.

«Поначалу я надеялся, что смогу подобраться к попаданию на подиум, но условия на трассе были очень непростые. Однако у нас была просто отличная стратегия. Мы быстро реагировали на изменение ситуации и всегда проводили пит-стопы в нужное время. Мне кажется, нам удавалось очень здорово проезжать круги возвращения на трассе, и в итоге мы выиграли гонку – даже несмотря на разворот на 360 градусов. Просто безумная гонка», – резюмировал Ферстаппен после финиша.

Теперь он на 80 очков впереди Леклера в чемпионате. Браво!