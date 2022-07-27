В аварии Леклера виноват только он сам: въехал в поворот на 20 км/ч быстрее обычного и слишком долго давил на тормоз после

Болид и стратегия не при делах.

Шарль Леклер выиграл поул на Гран-при Франции, лидировал и отбивался от атак Макса Ферстаппена, но в итоге закончил гонку в стене под яростное «НЕЕЕЕТ!»

После финиша он взял все на себя – сразу и полностью:

«Это была ошибка, моя ошибка. Я говорил, что, как мне казалось, сейчас выступаю на высочайшем уровне за всю мою карьеру, но если я продолжу так ошибаться, в выступлении на таком уровне не будет никакого смысла. Я теряю слишком много очков.

Я потерял зад машины. Вот и все. Не знаю. Нам нужно проверить технику, но я не думаю, что виновата она. Я считаю, это просто ошибка. Пытался захватить побольше внешней стороны трассы, но, очевидно, заехал колесами в грязь. Это моя оплошность».

Тем не менее, не все среди экспертов поверили Шарлю – появились версии, будто он пытается выгородить отказ болида (с «Феррари» это все-таки часто происходит в в 2022-м) или ошибку со стратегией в виде чрезмерного износа шин (и такое для Скудерии – не редкость).

«Он рано взял на себя вину, – высказался чемпион «Ф-1» 2016-го Нико Росберг в прямом эфире Sky Sports F1. – Очень необычный инцидент, потому что пилот даже не атаковал, а берег шины. Задняя часть ушла ровно в том месте, где бывает ветер. Если не повезло с порывом ветра или чем-то подобным, ты можешь внезапно потерять 20 процентов прижимной силы.

И еще – что случилось с двигателем? Для потери задней части хватило бы маленького перепада мощности. Я правда думаю, что нужно время для анализа, поскольку все еще не верю, что это пилотажная ошибка».

«Это немного забавно. Может, он тоже хочет защитить «Феррари», – отметил другой бывший пилот «Ф-1» Нико Хюлькенберг в эфире Servus TV.

«Его поведение напомнило эпизод с Михаэлем Шумахером в Монте-Карло в 1996 году. Он стартовал с поула и вылетел с трассы на первом круге, после чего вышел к журналистам и взял всю вину на себя, защитив команду о каких бы то ни было подозрений. Мы еще не готовы. Мы неделями ломаем голову над командными ошибками», – написал в блоге один из самых преданных «Феррари» и осведомленных о делах в Маранелло журналист Лео Туррини.

«Я бы не стал называть Леклера «крэшером». Не знаю, повлияли ли на его аварию какие-то другие факторы, но Шарль очень сильный гонщик», – высказался даже шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

«Я просидел за спиной у Шарля очень много кругов – в какой-то момент шины просто начали перегреваться, поэтому пришлось немного его отпустить. Как вы сами могли видеть, у Леклера тоже были проблемы с избыточной поворачиваемостью и другими вещами», – оценил момент Макс Ферстаппен.

Но все-таки, похоже, виноват именно лично Леклер – вот видеосравнение его круга-катастрофы с предыдущим:

Причина – в предыдущем повороте: на 18-м круге он дольше давил на педаль газа…

Позже затормозил и оказался на первом апексе аж на 20 км/ч быстрее, чем на предыдущем круге.

Это очень много. Это очень много даже для прямой – с такой разницей в скорости обычно объезжают как стоячих. А здесь поворот ближе к концу отрезка на изношенных шинах.

Потому к переходу во вторую фазу затяжного поворота Шарль все еще давил на тормоза и ехал быстрее на 11 км/ч.

И теперь важнейший ключевой момент: он не сбросил скорость до нужного значения, все еще давит на тормоза, но рулем теперь задает другой вектор движения. То есть машина должна резко изменить направление вращения без «сброса» фиксации предыдущего (через отпускание педали тормоза) – это нетривиальная задача, которая сильно нагружает шины. При этом «включенная» педаль тормоза не дает еще и завершить перераспределение веса – центр нагрузки все еще смещен вперед, а значит, на задней оси ее меньше, чем обычно.

При этом шины старше еще на круг. На значительно более высокой скорости.

В итоге на внешней части перед вторым апексом он все еще тормозит, вместо того, чтобы готовить разгон, как на предыдущем круге.

Но Шарль все равно решает газовать – даже немного раньше обычного – причем не снимая ноги с педали тормоза. То есть еще больше нагрузки на задние покрышки – ведь у болидов «Ф-1» задний привод, вы не забыли?

Как вы видите по положению руля, в тот самый момент болид и взбунтовался – Леклер потребовал от задней части слишком многого.

А на грязную часть он заехал уже после, когда катастрофа оказалась уже неминуемой.

Вот и телеметрия с F1 TV из шоу технического эксперта и бывшего пилота «Рено» Джолиона Палмера:

«Он намного мягче нажал на педаль тормоза и потому недостаточно замедлял машину, – уточнил Джолион. – Пример того, как можно перестараться. Иногда Шарль справляется с давлением, а иногда Шарль переходит через 100%».

Однако Ферстаппен как раз съездил в боксы и не давил на Леклера в тот конкретный момент! Почему же тогда №16 мог так внезапно промазать?

Шарль, похоже, явно выжимал в том секторе максимум – как раз это обычно говорят, когда видят, что пилот начинает раньше разгоняться и позже и мягче тормозить. Разбивка круга по мини-секторам показывает: как раз перед аварией Леклер проехал лучший отрезок уик-энда:

Вероятно, это был его ответ на пит-стоп Ферстаппена. «Феррари» могла все-таки зазвать Шарля в боксы прямо перед этим, и тогда №16 включился активнее – в «Ф-1» пилоты обычно стремятся выжать все остатки из шин на круге въезда в боксы.

Или Шарль понял, что его «подрезали» – и для компенсации разрыва в темпе между свежими и изношенными шинами рванулся отыгрываться через личное мастерство.

На экономию же шин ради растяжения отрезка как раз совершенно не похоже: Леклер не экспериментировал с траекториями, его движения рулем остались такими же. Изменились только подходы к работе с педалями – причем именно в сторону «атакуй сейчас».

А там и реализовался главный побочный эффект рискового стиля Шарля – не все «нервы» болида можно укротить, хотя бы чисто статистически один-два проскочат.

Фото: globallookpress.com/HOCH ZWEI