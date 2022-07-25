Гениальный подиумный обгон Расселла: просчитал сбой рестарта и поймал смущенного Переса

Браво хитрецу из «Мерседеса».

Джордж Расселл взял подиум на Гран-при Франции – причем выхватил его буквально за два круга до финиша у Серхио Переса. Всего метров через 10 после рестарта за режимом виртуального сэйфти-кара: напарник Ферстаппена не успел даже сдвинуть машину для обороны.

После гонки советник программы «Ред Булл» немного разнес Переса за потерю подиума – в фирменной грубой манере:

«Чеко уснул на рестарте крепким сном. Не знаю, может, он в субботу вечером пил текилу и сегодня был с похмелья? Обидно упустить подиум, третье место стало бы отличным дополнением к победе Макса», – проворчал старик в комментарии Motorsport-Total.

Серхио же сам объяснил совсем по-другому:

«Я получил сообщение, что режим виртуального сэйфти-кара закончится в девятом повороте, и готовился. Но он не завершился, а потом мне сообщили, что это произойдет в 12-м повороте. Все было слишком плотно. Похоже, Джордж получил другую информацию и лучше подготовился. Система сработала абсолютно неверно, что-то произошло», – сказал Перес.

Издание Racefans переслушало все радиопереговоры 51-го круга и выяснило: Серхио действительно спрашивал у инженера: «Почему не прошел рестарт?». И ФИА после гонки подтвердило внезапный перенос возобновления гонки: «Второе сообщение об окончании режима виртуального автомобиля безопасности было отправлено из-за проблемы с оборудованием, которая привела к автоматическому переключению на резервную систему. Все сработало так, как и должно при аварийном сценарии. Одна и та же информация предоставляется всем командам одновременно. Время окончания обратного отсчета до зеленого сигнала, отображаемого на панелях трассы, всегда является случайным».

Вообще не совсем случайным: по пункту Спортивного кодекса 4.13.7 рестарт происходит на промежутке от 10 до 15 секунд. В случае же Переса от первого сигнала к возобновлению до реальных желтых огней прошло 59 секунд.

Потому нельзя сказать, будто Перес прямо «проспал»: просто не понял, что происходит. Весьма ожидаемая реакция на редкие события – а обычно система рестарта не отказывает. Видимо, здесь повлияла аномальная европейская жара.

Но почему же тогда Расселл объехал его как стоячего? Похоже, именно из-за разницы в скорости реакции. Пока Серхио удивлялся, уточнял обстановку у инженера и экстренно замедлялся, Джордж быстрее сориентировался и раньше сбросил скорость ради нового «мини-сектора» под виртуальным сэйфти-каром (переговоры подтверждают: инженер «Мерседеса» передал только «режим продолжается, соблюдай дельты», а Джордж дополнительно ничего не запрашивал).

Дальше №63 точнее просчитал новый момент рестарта и ускорился как раз прямо перед зеленым сигналом, чтобы воспользоваться нюансами замеров отрывов за виртуальным сэйфти-каром и создать преимущество в скорости над Пересом. Сработало – Чеко не продержался и 10 метров, ведь он позже замедлился, а значит, и не мог разогнаться раньше, чтобы повторить трюк и компенсировать разницу в скорости. А в момент непосредственного зеленого флага Перес в попытке удержать позицию слишком резко газанул и спровоцировал пробуксовку.

«Честно говоря, я просто рванул вперед, как только вывесили зеленые огни, – прокомментировал Расселл. – И оказался на внешней траектории рядом в 14-м повороте.

Иногда ты пытаешься что-то немного предугадать, а когда едешь один, обычно действуешь спокойнее, с небольшим заделом. И я просто сделал хороший наскок, по идеальному моменту, думаю. Ему пришлось немного тормознуть, вероятно, чуть раньше он слишком разогнался. И вышло так: он тормозил, я разгонялся. Вышло отлично».

А вообще возможность маневра Расселла кроется в нюансах работы виртуального автомобиля безопасности: за ним максимальное время круга определяется автоматически, а гонщикам нельзя ехать быстрее. Режим придумали в качестве альтернативы реальному сэйфти-кару, когда не нужно замедлять пелотон слишком сильно, а опасность можно быстро устранить без уничтожения наработанных отрывов.

И для сохранения последних в приблизительно тех же рамках (а также для контроля соблюдения общего времени на круге) дистанция разбивается на десяток мини-секторов, на каждый из которых значается «дельта» времени, в которую нужно попасть. И нельзя ехать быстрее или медленнее установочного времени в пределах больше двух мини-секторов подряд, а если ты на них превысил дельту, то на следующих двух ты должен ехать медленнее установочного времени.

И наоборот: если ты замедлился на одном из мини-сектором, на следующем можешь ускориться до разрешенного предела, и система позволит. Именно этим трюком и пользуются гонщики на рестартах для сокращения (или наращивания) отрыва – и побеждает обычно самый точный и расчетливый в данный конкретный момент.

Во Франции самым сообразительным в паре Расселл-Перес оказался именно Джордж – потому он и на подиуме.

Фото: REUTERS/Yara Nardi, Eric Gaillard