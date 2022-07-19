Девушки наконец признали: «Ф-1» физически не потянуть наравне с парнями. Нужно больше гонок в молодежках, усилитель руля и особые болиды

Из-за скорости развития мышечной массы.

За последние 5 лет много сделано для продвижения девушек в автоспорт: программы ФИА Girls on Track, специальные тесты и конкурсы «Феррари», система «Альпин» Rac(H)er, фонд бывшего пилота «Ф-1» Дэвида Култхарда и даже целый женский чемпионат Серия W (теперь – гонки поддержки в «Ф-1»). Все – с одной целью: найти женскую версию Льюиса Хэмилтона, довести ее до Гран-при и доказать, что девушки способны гонять на высшем уровне наравне с мужчинами.

Ведь именно в этом уверяли годами – особенно на примере бывшей тест-пилота «Уильямса» Сьюзи Вольфф, откатавшей четыре сессии в 2014-м и 2015-м в рамках практик на Гран-при Великобритании, Германии и Испании – и проиграла во второй же сессии (первая закончилась утечкой масла после 4-го круга) всего 0,2 секунды Фелипе Массе.

«Я на 100% уверена, что женщины могут выступать на этом уровне, – говорила она тогда. – Поэтому для меня всегда важно показать, на что я способна.

Не думаю, что существует женский и мужской взгляд на пилотирование болида – только взгляд гонщика. Приходится очень быстро адаптироваться, все происходит за доли секунды. Я не собираюсь разыгрывать карту пола и говорить: «пустите меня за руль, потому что я девушка». Я достаточно быстра».

Но в последние пару лет, похоже, произошло осознание сложности ситуации. Например, лучшая гонщица мира прямо сейчас Джейми Чедуик выиграла Серию W дважды, заработала под миллион долларов призовых, но пока осталась без повышения даже в обычную «Ф-3» и вернусь в чемпионат для девушек.

«Я поставила перед собой цель попасть в «Формулу-1», но не знаю, возможно ли это, – призналась она в недавнем интервью The Guardian. – Ведь чтобы попасть в «Ф-1» нужно пройти через лестницу младших серий – «Формулу-3» и «Формулу-2». А физические нагрузки там очень высокие.

Нам нравится думать, что женщина способна попасть в «Формулу-1», и я была бы рада взять на себя роль подопытного кролика и постараться сделать это. Но на самом деле мы не знаем, возможно это или нет. В современную эру мы не видели женщин в «Формуле-1». И я пытаюсь понять, связано ли это с фактором физических нагрузок.

А в «Формуле-1» нагрузки – экстремальные, и мы не знаем, на что именно женщина будет способна. Если девушке 15-16 лет и ты сядешь за руль гоночного болида – без гидроусилителя, с большой массой… Скажем так, очень многим женщинам будет сложно, даже если до этого ты успешно выступала в картинге».

Реальных нюансов – очень много, вплоть до формы рулей и формы кокпита. Для женщин нужны особенные, а для команд такие запросы – дополнительные расходы на производство.

«Я не думаю, что ситуация настолько прямая вроде «надо накачаться в зале и запрыгнуть в машину». Спорт слишком невероятно продвинут во множестве вещей, и сторона физического совершенства понимается неправильно.

В «Формуле-2» и «Формуле-3» все рули идентичны друг другу, с очень толстым хватом, – рассказала Чедуик. – Можно ли сделать ручки тоньше, потому что у женщин обычно не такие большие руки? Можно ли подумать над оптимальным расположением педалей?

Еще один момент – многие сиденья в кокпитах стали очень узкими. У женщин же бедра обычно шире, чем у мужчин, и уместиться на такое сиденье может быть сложно. На очень многие подобные вещи обычно просто не обращали внимания – по понятным причинам, но теперь мы видим, что эти факторы тоже могут влиять на скорость».

Постепенно идея «все-таки физическая разница есть» уходит в мейнстрим – теперь ее высказала в интервью The Race новая слушательница академии «Альпин» 19-летняя Эбби Пуллинг и ее ментор 29-летняя Элис Пауэлл (обе выступают в Серии W, у Эбби три подиума за два года и второе место общего зачета после четырех Гран-при у Элис – 4 победы за 3 года и второе место общего зачета в 2021-м).

«Думаю, у девушки карьера в молодежных сериях должна быть длиннее, чем у парня, просто потому, что им нужно чуть дольше физически развиваться, это просто человеческая анатомия, – призналась Эбби в интервью The Race. – Мы дольше набираем и выстраиваем мышечную массу, потому нам сложно «сделать Ландо Норриса» и моментально влиться в «формулы» в раннем возрасте.

Тео Пуршера посадили в болид «Формулы-2» в 16 лет. Без понятия, случится ли такое когда-либо с девушкой».

Потому Пуллинг уверена: из-за другого физического пика – ближе ко второй половине 20-летия – ей в любом случае лучше провести 2023-й в Серии W, а целить на переход в «Ф-3» уже в 2024-м.

Элис Пауэлл там уже гонялась 10 лет назад (тогда серия еще называлась GP3 – и она один раз финишировала 8-й и закончила чемпионат на 16-м месте общего зачета из 31 участника. В следующем году ее, кстати выиграл Даниил Квят), когда ей было 19 – и, по ее мнению, физические нагрузки в молодежках даже еще выше, чем в «Ф-1». По крайней мере, на руки.

«Да, женщины не могут наращивать мышцы так же быстро, как парни, это просто наука, это просто факты, – подтвердила Пауэлл для The Race. – Мы не так физически сильны, опять же, это факт. Из-за него нам и требуется больше времени на выстраивание тела и адаптацию к спорту.

«Формула-1» не так сильно нагружает руки, как «Ф-2»: когда говоришь с парнями, гонявшимися в обоих, они говорят, что в высшей серии больше нагрузка на шею, туловище и ноги.

Было бы здорово ввести в «Формулу-2» усилитель руля. Это помогло бы пилотам достигать уровня, нужного для «Ф-1». И это помогло бы девушкам выступать лучше и лучше демонстрировать талант в сериях вроде «Ф-2» – где сильнее физическая сторона».

«Если составить полный план развития, специально заточенный под девушку, думаю, можно будет добиваться успеха и в молодежных сериях, но усилители руля точно не стоит игнорировать. Стоит его обсудить», – уверена Пуллинг.

«В молодежи, следующей за мной, очень много таланта, они могут добиваться успеха, – признает 24-летняя Чедуик. – Но есть детали в нашем спорте, которые их ограничивают. Попытаться их понять и изменить – даже если не для меня, а для следующего поколения – это очень важно».

И их аргументы действительно похожи на справедливые: Сьюзи Вольфф, например, перешла в главную немецкую серию туринг-каров ДТМ в 24 года, заработала первые очки в 28, отбор для «Ф-1» прошла в 31 год, а схожу с Массой скорость показала в 32.

Усилитель руля – тоже давняя тема в «Формуле-1»: он присутствует уже много лет, и при каждом обсуждении нового регламента его предлагают убрать для усложнения пилотажа. Тем не менее, он каждый раз сохраняется – как раз из-за желания сделать «Ф-1» соревнованием по искусству выжимания лучшего времени на круге, точнейшему направлению машин на апексы битвы траекторий, а не физическому выживанию в схватке с техникой. Для второго есть «Индикар» – в нем усилителя руля нет, и все переезжающие в американские гонки пилоты моментально признают: заезды без него – действительно немного другой вид спорта.

Похоже, здесь и правда заключается экзистенциальный вопрос всей вертикали «Формулы-1»: готова ли она и ее молодежные серии на упрощения ради шанса для девушек, или гонки на машинах с открытыми колесами для женщин нужно все-таки отрезать в отдельные серии и чемпионаты?

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson; Instagram/jamiechadwick, abbipulling, alicepowellracing