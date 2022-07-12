Старт Гран-при Австрии скрылся за дымом от файеров. Разве они разрешены? По ТВ мало машины почти не видны, а как пилотам?

Не совсем законная красота «Ф-1».

Еще на прогревочном круге австрийского Гран-при над трассой поднялся оранжевый дым от файеров и дымовых шашек. До старта он не рассеялся, так что пришлось начинать гонку в таких условиях:

Это все проделки болельщиков звезды «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Этап в Австрии – домашний для лидеров «Ф-1» в обоих зачетов, так что и фанатов №1 собралось рекордное количество – 105 тысяч только в день гонки. Главный атрибут фанатов нидерландца – оранжевый цвет: футболки, кепки, необычные шляпы – все оранжевое (не зря их называют «оранжевой армией»). Включая дым от файеров – которым и заволокло трассу, машины и гонщиков.

Файеры на автодромах вообще разрешены?

Нет. На любом автодроме файеры запрещены – и «Ред Булл Ринг» не исключение. Вот что написано в правилах посещения:

«Не разрешается приносить алкоголь, зонты (только если нет дождя), еду и напитки (если нет справки о здоровье), бутылки, […] взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества… и другие опасные объекты, способные причинить вред здоровью или собственности организаторов, персонала и посетителей».

Официальный сайт автодрома «Монцы» – места проведения Гран-при Италии – еще конкретнее:

«Запрещается проносить тупые или опасные предметы (ножи, цепи, оружие, взрывчатые вещества), лекарства, ядовитые или легковоспламеняющиеся вещества, яды, фейерверки, дымовые шашки…»

Короче говоря, файеры на трибунах нелегальны. Вот что о них рассказал спасатель Александр Гофштейн в интервью РИА Новости: «Файеры опасны тем, что могут причинить серьезные ожоги окружающим: люди сидят плотно, а файер действует на хорошем расстоянии, до 1,5 метров. Из-за высокой температуры пламени ожоги от файеров высокопоражаемые, до обугливания».

Так и есть: вот такой кадр выложили на реддите как результат безумства спринта в субботу – повезло, что обошлось без пожаров:

Как же их туда пронесли?

Охрана просто не проверяет фанатов. Вот рассказ пользователя Reddit pirate-santa, который лично побывал на прошедшем Гран-при Австрии:

«Охранники не проверяли нас особо тщательно. Просто спросили, есть ли у меня в сумке стеклянные бутылки, и поверили мне на слово, что их у меня нет. Я мог бы принести все что угодно.

Некоторые из болельщиков вели себя отвратительно. Около 10 парней, одетых в оранжевое, пришли на трибуну, где я был незадолго до гонки, плюхнулись на свои места прямо перед семьей, которая была там весь день, и начали пить. Они кидали пустые банки через плечо в направлении детей и оставили после себя беспорядок.

Они также запустили файеры на старте, так что мы почти ничего не видели на первом круге. Моему другу с астмой пришлось очень тяжело – к счастью, они дали свой ингалятор».

А вот гонщики не жалуются.

«Прогревочный круг вышел веселым. Ничего плохого. [На трассе] Все было видно», – сказал пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Файеры уже давно запускают на гонках – кажется, запрет никого не волнует

Файеры действительно уже давно стали частью «Ф-1», даже несмотря на запреты.

Это кадры с Гран-при Бельгии 2018 года. Макс дает интервью, пока болельщики запускают дым:

А это победа Ферстаппена на домашней гонке в Нидерландах в прошлом году:

Любили дым (только желтого цвета) и фанаты завершившего карьеру 9-кратного чемпиона MotoGP Валентино Росси. Это кадр из Остина в 2019 году:

А так Росси праздновал одну из побед в Муджелло:

Фото:Gettyimages.ru/ Clive Rose, Bryn Lennon; globallookpress.com/HOCH ZWEI; Twitter/MrGeorgeCee; Twitter/GoldandGoose