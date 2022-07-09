Мазепин руками толкал багги на бивуак русского ралли: так сильно гнал ради топ-3 на этапе, что досрочно сжег весь бензин

Добро пожаловать в реалии «Шелкового пути».

Пока «Хаасы» с Кевином Магнуссеном и Миком Шумахером рубятся колесо в колесо с «Мерседесом» Льюиса Хэмилтона в «Формуле-1», уволенный до старта сезона Никита Мазепин ищет себя в новых гонках: на главном рейде России «Шелковом пути». Туда бывший №9 приехал в составе команды чемпиона «Дакара»-2017 Сергея Карякина – и уже на третьем этапе попал в топ-3: проиграл лидеру меньше 2 минут, отстал от второго места на 5 секунд и привез самому Карякину почти 5 минут.

И, видимо, Никита так атаковал в процессе, что слегка перестарался и досрочно сжег все топливо – за 100 метров до финиша! Пришлось толкать багги на бивуак руками:

Источник видео – «Матч-ТВ». Спасибо!

Было жарко и тяжело:

А ведь Никита, похоже, ехал на победу на этапе.

Фото: txt.silkwayrally.com