Мазепин руками толкал багги на бивуак русского ралли: так сильно гнал ради топ-3 на этапе, что досрочно сжег весь бензин

Добро пожаловать в реалии «Шелкового пути».
Пока «Хаасы» с Кевином Магнуссеном и Миком Шумахером рубятся колесо в колесо с «Мерседесом» Льюиса Хэмилтона в «Формуле-1», уволенный до старта сезона Никита Мазепин ищет себя в новых гонках: на главном рейде России «Шелковом пути». Туда бывший №9 приехал в составе команды чемпиона «Дакара»-2017 Сергея Карякина – и уже на третьем этапе попал в топ-3: проиграл лидеру меньше 2 минут, отстал от второго места на 5 секунд и привез самому Карякину почти 5 минут.
И, видимо, Никита так атаковал в процессе, что слегка перестарался и досрочно сжег все топливо – за 100 метров до финиша! Пришлось толкать багги на бивуак руками:
Источник видео – «Матч-ТВ». Спасибо!
Было жарко и тяжело:
А ведь Никита, похоже, ехал на победу на этапе.
Cкучали по Мазепину? Он жаловался на разрыв с «Ф-1», а теперь рванет на русский «Дакар»
Мазепина восхищают гонки по бездорожью в России – так он отдыхает от «Ф-1» и готовится к «Дакару»
Мазепиных выдавили из «Формулы-1» – сработал ультиматум немецкого спонсора Шумахера
Фото: txt.silkwayrally.com
Комментарии