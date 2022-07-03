Мясорубка за подиум между Леклером, Пересом и Хэмилтоном: три круга бились колесо в колесо и менялись позициями почти в каждом повороте

Красота на Гран-при Великобритании.

На 38-м круге Гран-при Великобритании казалось, будто все идет к победе Шарля Леклера: он пробурился на первое место через столкновение с Пересом, проблемы Ферстаппена и принуждение «Феррари» к командной тактике и держал комфортный отрыв от Сайнса в 2 секунды. Но на трассу выпустили автомобиль безопасности из-за внезапной поломки у Эстебана Окона – и все перевернулось.

Соперники заехали в боксы за свежим «софтом» – самым мягким составом покрышек – а Шарля оставили на изношенном «харде» (самом жестком) 14-круговой давности.

«Будет очень трудно», – прокомментировал Леклер перед рестартом.

Так и вышло: он проиграл позицию Сайнсу буквально за пару поворотов:

А за шесть кругов до финиша началась форменная мясорубка между ним, Пересом и Хэмилтоном. Ребята обгоняли друг друга бесчисленное количество раз – это невозможно анализировать поворот за поворотом (как мы любим), лучше смотреть и наслаждаться:

Причем когда Перес оторвался, Леклер продолжил отбиваться от Хэмилтона. На старых шинах!

Вот зачем «Формула-1» переходила на новые правила. Вот зачем ей новые шины и потолок расходов. Это было легендарно.

Леклер в итоге – лишь четвертый, когда Перес – второй, а Хэмилтон – третий.