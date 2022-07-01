Ностальгия и модерн
Блог

Лидер «Макларена» получил по лицу мячом на гонке прыгунов. Напарник выигрывал и не простил жульничество

Гран-при Великобритании
Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
Ландо Норрис Ландо Норрис
Формула-1
Даниэль Риккардо Даниэль Риккардо
Макларен Макларен
Авто Авто

Жесткая схватка еще до старта Гран-при.

Перед стартом Гран-при Великобритании для пилотов «Макларена» устроили необычное испытание – гонку на мячах-прыгунах. Ландо Норрису и Даниэлю Риккардо предстояло проскакать по стартовой прямой.

Уже вначале Норрис замешкался, и Дэн уверенно вышел в лидеры. Ландо сильно отстал и потому просто побежал напролом с мячом в руках. Риккардо не понравилось жульничество напарника, и произошло это:

Дэн тут же подбежал к Норрису, чтобы извиниться.

Позже к ним подошел комментатор и спросил Ландо о самочувствии.

«А, я не вижу», – шутил пилот.

Видео в итоге разошлось по соцсетям. Риккардо решил успокоить эмоциональных фанатов.

«Он в порядке».

«Точно?» – усомнился в комментариях пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

«Он в порядке», – с иронией процитировал напарника Ландо Норрис.

Хотя реакцию Риккардо следовало ожидать: он вчистую проигрывает напарнику уже второй сезон. Слухи о возможном уходе из «Макларена» нарастают, а буквально недавно Норрис жестко проехался по нынешнему темпу Дэна – во время записи реакций на рейтинги пилотов из симулятора F1 2022.

2018-й: 94, 2022-й: 34

Были и обоюдные требования применения командной тактики на Гран-при Азербайджана – та гонка стала первой, в которой Риккардо победил напарника при совместном финише.

Может, это просто такое ревностное отношение к редкому и честно завоеванному лидерству?

Гонщикам «Ф-1» показали их рейтинг в официальном симуляторе. Реакции – «да я заплатил разработчикам!», «Cколько лет нужно гонять для максимума»?

Что случилось на Гран-при Азербайджана: у «Феррари» сломались оба болида, лидера Переса задвинули ради Ферстаппена, смута в «Макларене»

«Макларен» больше не рад Риккардо: намеки на разрыв все сильнее, а скорости вообще нет. Но кем менять одного из ярчайших пилотов «Ф-1»?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные